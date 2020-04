Cuộc đời danh ca Whitney Houston được dựng thành phim

Bộ phim kể lại cuộc đời của danh ca Whitney Houston. Âm nhạc đưa cô lên đỉnh cao danh vọng nhưng sự nghiệp lại kết thúc trong bi kịch.

Lấy tựa từ một trong những bản hit của Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody, bộ phim nhận được sự ủng hộ của gia đình cố ca sĩ, nhà sản xuất thu âm lâu năm của cô và cố vấn Clive Davis, theo thông tin từ các nhà sản xuất phim cung cấp hôm 22.4.

Bộ phim tràn ngập niềm vui, cảm xúc và những chuyện đau lòng về cuộc sống , sự nghiệp của Whitney Houston. Những nhà sản xuất nói thêm rằng bộ phim cũng có góc nhìn rất thẳng thắn về cái giá mà siêu sao phải trả.

Whitney Houston và chồng Bobby Brown trong phim tài liệu Whitney (2018) ẢNH: IMDB

Whitney Houston qua đời năm 2012 ở tuổi 48 tuổi và từng gây bàng hoàng cho người hâm mộ toàn cầu. Danh ca chết đuối trong bồn tắm tại một khách sạn ở Beverly Hills (California, Mỹ) trước thềm lễ trao giải Grammy sau khi sử dụng cocaine. Whitney Houston đã có thời gian dài chiến đấu với chứng nghiện ma túy.

Nhà biên kịch nổi tiếng của bộ phim Bohemian Rhapsody - Anthony McCarten đã viết kịch bản phim và nhà làm phim độc lập Stella Meghie đang đàm phán để chỉ đạo diễn xuất, theo tiết lộ từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc chọn diễn viên hay ngày phát hành bộ phim chưa được công bố.

Whitney Houston đã tham gia nhiều phim như The Bodyguard (1992), Waiting to Exhale (1995), The Preacher’s Wife (1996)... Kể từ khi qua đời, danh ca 6 lần đoạt Grammy từng trở thành chủ đề của một số bộ phim tài liệu như Whitney: Can I Be Me (2017), Whitney (2018) nhưng phim truyện này là phiên bản đầu tiên được gia đình chấp thuận mô tả chi tiết cuộc đời cô.