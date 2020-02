Cuộc sống xuống dốc của Masahiro Higashide sau vụ ngoại tình chấn động showbiz Nhật

Tưởng chừng như vụ ngoại tình giữa Masahiro Higashide và Erika Karata đã “chìm xuồng” thì trang On lại khiến dư luận bất ngờ bởi những tiết lộ xoay quanh cuộc sống hiện tại của các nhân vật chính trong lùm xùm này.

Trong đó, Masahiro Higashide đang chịu đựng quãng thời gian tồi tệ vì phản bội bà xã Anne Watanabe. Mới đây, một trang tin Nhật Bản đăng tải loạt ảnh nam diễn viên xuất hiện ở tỉnh Gunma (Nhật Bản) để ghi hình cho bộ phim truyền hình The Detective and The Prosecutor vào hôm 1.2 vừa qua. Ăn mặc bảnh bao và đầu tóc chải chuốt gọn gàng, anh dễ dàng nổi bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, suốt quá trình làm việc, ông bố ba con không có sự tương tác nào với mọi người và chỉ thường đứng một mình. Cũng theo cơ quan truyền thông này, vì ảnh hưởng từ scandal ngoại tình, nên ê-kíp không mừng sinh nhật cho tài tử (sinh ngày 1.2.1988).

Masahiro Higashide lẳng lặng trên phim trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

On cho hay Masahiro Higashide đã không còn sống chung với vợ và đang ở nhiều nơi không cố định. Anh sống trong khách sạn và luôn trong trạng thái né tránh truyền thông. Đôi khi, ngôi sao 38 tuổi còn bị bắt gặp ngủ trên xe hơi.

Ngoài ra, tác phẩm The Detective and The Prosecutor vì anh mà có thành tích rating không như kỳ vọng. Trên mạng xã hội , khán giả để lại nhiều bình luận thể hiện sự ghét bỏ và ghê tởm Masahiro Higashide. Một bộ phận cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay bộ phim. Trước đó, báo chí Nhật Bản cho hay anh chịu tổn thất nặng nề vì mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo vì bê bối “ăn chả” bên ngoài. Tất cả đã khiến Masahiro Higashide mệt mỏi, có dấu hiệu sụt cân và rụng tóc.

Masahiro Higashide và nhân tình Erika Karata trong một sự kiện. Cả hai đang bị khán giả Nhật Bản tẩy chay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Hiện Masahiro Higashide đang hợp tác cùng Masami Nagasawa trong dự án The Confidence Man JP: Princess, dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới. Để tránh liên lụy đến toàn bộ đoàn làm phim cũng như thành tích phòng vé, nhà sản xuất từng đề nghị Masahiro Higashide lên tiếng xin lỗi công khai vì chuyện lừa dối bạn đời. Tuy nhiên, phía của anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Được biết, khi scandal nổ ra hồi cuối tháng 1, đại diện của nam nghệ sĩ chỉ gửi thông báo nhận lỗi qua fax và chưa có tuyên bố gì thêm.

Nhân tình của Masahiro Higashide, người đẹp Erika Karata gần như biến mất khỏi làng giải trí bởi lùm xùm giật chồng đàn chị. Cô khóa trang cá nhân, rút lui khỏi các dự án mới và không xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, vợ của Masahiro Higashide là Anne Watanabe vẫn giữ im lặng và chăm sóc 3 đứa con.