'Cướp biển' Johnny Depp gầy rộc, hốc hác trong chuyến lưu diễn châu Âu

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội gần đây cho thấy Johnny Depp hốc hác, ốm yếu đến không thể nhận ra. Không ít người hâm mộ "thuyền trưởng Jack" đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình sức khỏe, thể chất và tinh thần của ngôi sao này.



Một người yêu mến nam diễn viên để lại lời nhắn: “Johnny Depp, trông anh nhợt nhạt quá. Tôi hi vọng hiện tại anh vẫn ổn”. “Có lẽ anh ấy áp lực về bộ phim sắp ra mắt. Johnny Depp khỏe và không bị bệnh”, một khán giả khác suy đoán.

Nhận định về tình trạng hiện tại của nam diễn viên, tờ USA Today ngày 3.6 đưa tin: “Thuyền trưởng Jack của chúng ta đã giảm cân để phục vụ cho một vai diễn. Có thể là trong bộ phim tiếp theo của anh: City of Lies ra mắt vào ngày 7.9 tới”.

Ảnh: Instagram NV Johnny Depp gầy rộc trong bức ảnh chụp tại Nga

Cuối năm nay, nam diễn viên Cướp biển Caribbe sẽ quay lại màn ảnh rộng với vai diễn Grindelwald trong một bộ spin off của Harry Potter - Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Nhà văn J.K Rowling đã bảo vệ lập trường của mình khi chọn nam diễn viên 54 tuổi cho vai diễn quan trọng trong phim, mặc kệ những chuyện đời tư lùm xùm của nghệ sĩ này.

“Dựa trên sự thấu hiểu về những tình tiết trong kịch bản, các nhà làm phim và cả tôi đều không muốn gắn liền với các diễn viên cũ mãi. Nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi rất vui khi có Johnny đóng một trong những vai lớn của bộ phim này”, tác giả Harry Potter giải thích. Bộ phim của nữ nhà văn người Anh dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 16.11.

Ảnh: Instagram NV Người hâm mộ khó có thể nhận ra "thuyền trưởng Jack" vạm vỡ ngày nào

Những năm gần đây, ngôi sao từng được đề cử Oscar luôn gặp những bê bối đời tư. Đó là một trong những nguyên do khiến cuộc sống của vị “thuyền trưởng” này trở nên khó khăn hơn.

Hồi tháng 1.2017, cuộc hôn nhân giữa ngôi sao đình đám trên với người đẹp Amber Head chính thức chấm dứt. Đến đầu tháng 5.2018, nam diễn viên người Mỹ lại chật vật với việc bị hai vệ sĩ cũ đâm đơn kiện. Vụ kiện bắt nguồn từ việc anh đã không trả thêm tiền làm ngoài giờ cũng như có hành động ngược đãi.

Hiện tại, Johnny Depp vẫn đang tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu với nhóm nhạc rock Hollywood Vampires của mình. Tour diễn của nhóm sẽ kết thúc vào ngày 8.7 tại Rome, Italy.