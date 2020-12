Cựu Hoa hậu Nevada kiêm diễn viên Dawn Wells qua đời vì Covid-19

Dawn Wells đầy quyến rũ với vẻ đẹp thuần khiết nổi tiếng trên truyền hình qua vai diễn Mary Ann Summers trên hoang đảo trong bộ phim sitcom kinh điển những năm 1960 Gilligan's Island qua đời hôm 30.12 (giờ địa phương) tại Los Angeles (Mỹ), thọ 82 tuổi.

Sinh tại thành phố Reno, bang Nevada (Mỹ), Dawn Wells thành danh nhờ vai diễn cô gái nông dân vùng Kansas Mary Ann Summers, một trong bảy người bị mắc cạn sau khi con thuyền của họ - SS Minnow - bị vùi dập sau một cơn bão trong chuyến du lịch kéo dài ba giờ từ Hawaii. Dawn Wells đã đánh bại các ngôi sao thời đó như Raquel Welch để nhận vai diễn này.

Tina Louise, Russell Johnson và Dawn Wells (từ trái sang) trong phim Gilligan's Island ẢNH: IMDB

Gilligan's Island gồm 98 tập chiếu trên kênh CBS trong ba mùa (1964–1967) với dàn diễn viên gồm Bob Denver (vai Gilligan), Alan Hale Jr. (Jonas), Jim Backus (Thurston Howell III), Natalie Schafer (Howell), Russell Johnson (Hinkley), Tina Louise (Ginger Grant)... Dawn Wells qua đời khiến cho Tina Louise (86 tuổi) trở thành người còn sống duy nhất trong thành phần diễn viên của phim này.

Bộ phim đã thu hút các nhà phê bình lẫn người xem trong bối cảnh nước Mỹ “choáng váng” sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy và gia tăng phong trào dân quyền cùng sự leo thang chiến tranh Việt Nam.

Dawn Wells từng dành nhiều lời khen ngợi cho Tina Louise và các bạn diễn khác. Hôm 30.12, nhận tin Dawn Wells qua đời, Tina Louise xúc động nói: “Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhớ đến chị ấy theo cách mà tôi vẫn làm - luôn luôn nở nụ cười trên môi”.

Ngoài Gilligan's Island, Dawn Wells còn tham gia rất nhiều bộ phim khác như: Bonanza, The Invaders,The Wild Wild West, Baywatch… Bộ phim hoạt hình The Epic Tales of Captain Underpants năm 2019 là phim sau cùng bà tham gia là lồng tiếng.