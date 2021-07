Đà Nẵng tôn tạo 6 bia chiến tích, di tích

Theo đó, thời gian tới, ngành chức năng TP và các địa phương sẽ trùng tu, tôn tạo 6 bia, biển di tích, chiến tích.

Cụ thể, đối với bia chiến tích Trung đoàn 96 xã Hòa Liên (H.Hòa Vang) đang bị nứt chân bia, tường bao, bị ngập sẽ được trùng tu tôn tạo và nâng cốt nền bia. Bia bến đò Thủy Tú (Hầm Vàng) tại tổ 37, P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu) tuy hiện trạng còn tốt nhưng lại nằm trên đồi cao, khó tiếp cận, lối đi lên bia bị vướng đường dây điện; chữ khắc trên mặt bia khó đọc, bị phai màu. Sở VH-TT TP cho biết sẽ cải tạo đường lên bia di tích, đồng thời sơn lại chữ trên mặt bia. Ngành chức năng cũng sẽ làm lại mặt biển mới với kích thước lớn hơn đối với biển di tích hang Bà Đính (nằm trên đường lên bán đảo Sơn Trà) do tấm biển này nhỏ, mặt biển mờ và bị phong hóa.

Trong năm 2021, Đà Nẵng sẽ trùng tu, tôn tạo bia kỷ niệm chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (tại vị trí gần đầu cầu Hòa Xuân) do bia có nguy cơ sạt lở, bị xuống cấp… Đáng chú ý, TP sẽ trùng tu, tôn tạo biển di tích ngã tư chợ Cồn (bên trái cổng số 1 chợ Cồn ở ngã tư Ông Ích Khiêm - Hùng Vương) do biển bị che khuất, không phát huy được giá trị. Biển di tích này gắn liền với trận đánh ngày 9.2.1971, chiến sĩ Ban An ninh quận 3 Đà Nẵng Hồ Thị Phương dùng mìn tiêu diệt Trưởng ban Mật vụ của Nha cảnh sát vùng 1 chiến thuật Mỹ - ngụy.