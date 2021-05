Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát: Từ bụi đường đến ông hoàng phim truyền hình

Châu Nhuận Phát sinh ngày 18.5.1955, là con trai thứ ba trong một gia đình nghèo ở đảo Nam Nha, Hồng Kông; đến năm 1965, gia đình ông chuyển đến khu Cửu Long, Hồng Kông.

Ngay từ lúc 6 tuổi, Châu Nhuận Phát và chị gái Châu Thông Linh thường dậy sớm phụ mẹ bán đồ điểm tâm, đến chiều lại ra đồng phụ việc. Cha của Châu Nhuận Phát làm nghề đi biển, là người ham mê bài bạc và mắc nợ rất nhiều nên càng khiến gia đình lâm cảnh khốn túng. Bà Trần Lệ Phương, mẹ của Châu Nhuận Phát, thường đi lĩnh lương thay chồng vì sợ ông mang tiền nướng hết vào chiếu bạc. Vậy mà có lần bà Phương đến công ty của chồng để lĩnh lương thì tiền lương tháng đó đã bị chồng thua bạc hết, người ta thương tình đưa cho bà chai dầu ăn mang về nhà. Đó là quãng thời gian rất cơ cực, ám ảnh Châu Nhuận Phát. Từ đó hình thành nên tình thương sâu sắc của ông dành cho mẹ - “người quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi” như ông từng chia sẻ.

Cha mắc bệnh nặng qua đời khi Châu Nhuận Phát đang học bậc phổ thông . Gia đình của Châu Nhuận Phát rơi vào tình cảnh khốn cùng. Cậu quyết định bỏ học và ra đường tìm bất cứ việc gì để làm phụ giúp mẹ, từ đánh giày, rửa xe, phụ việc theo giờ, bán các thiết bị máy ảnh, đưa thư, lái taxi, khuân vác... Chính Châu Nhuận Phát thừa nhận rằng quãng thời gian lăn lộn mưu sinh sớm này đã góp phần lớn vào việc định hình nên con người và nhân cách sống của ông.

Ngôi sao truyền hình xuất thân từ đường phố

Năm 1971, Television Broadcasts Ltd. (TVB) và Shaw Brothers đồng tổ chức lớp đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên. Hai năm sau, Châu Nhuận Phát khi đó là chàng trai 18 tuổi, đang lăn lộn mưu sinh, tình cờ có cơ hội bước vào lớp đào tạo diễn viên này. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Châu Nhuận Phát và nó diễn ra hết sức tình cờ.

Năm 1973, một người bạn đưa mẩu quảng cáo trên một tờ báo cho Châu Nhuận Phát , động viên anh đi thi và giúp trả phí nộp hồ sơ. Vào ngày thi tuyển, khi đến lượt mình, Châu Nhuận Phát rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng thể hiện phần thi trôi chảy. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành bài thi thì một giám khảo hét lên: “Đi xuống!”. Cũng may có một vị giám khảo cấp cao khác chặn lời: “Đừng có hàm hồ, cậu thanh niên này rất có tiềm năng”. Không ai dám nghĩ chiếc vé vớt đó đã tạo nên một Ảnh đế huyền thoại trong nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông sau này.

Ngay từ những buổi học đầu tiên, Châu Nhuận Phát nhanh chóng yêu thích việc diễn xuất. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức nền tảng và bị đánh giá là “năng khiếu diễn xuất không quá nổi bật” nên Châu Nhuận Phát buộc phải dùng sự chăm chỉ ngày đêm để bù đắp. Tiềm năng lớn nhất của Châu Nhuận Phát với nghề diễn viên chính là kinh nghiệm khi mưu sinh ngoài đường phố với đủ nghề đã giúp cho ông nhạy bén với tâm lý con người, hoạt ngôn, hài hước, tháo vát và ngôn ngữ cơ thể biểu cảm tự nhiên. Sau khi kết thúc khóa đào tạo một năm, 20 học viên chỉ có 10 người được TVB ký hợp đồng, trong đó có Châu Nhuận Phát. Châu Nhuận Phát ký hợp đồng 3 năm với TVB với mức lương bèo bọt, nhưng ông không than phiền mà chỉ nỗ lực làm việc.

Trong 2 năm đầu làm việc với TVB, nam diễn viên chỉ được giao một số vai phụ không quan trọng. Ấn tượng về chàng diễn viên tập sự Châu Nhuận Phát trong lòng mọi người luôn là sự nỗ lực, không ngại khổ, không ngại bị góp ý và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao với thái độ hòa nhã. Năm 1976, Châu Nhuận Phát lần đầu tiên được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình màu nhiều tập đầu tiên của TVB có tên Cuồng Triều (Hotel, 128 tập). Cũng trong năm này, Châu Nhuận Phát được giao vai chính trong hai bộ phim Giang hồ tiểu tử và Đại Giang Nam Bắc. Đây là thời điểm ngành truyền hình Hồng Kông bước vào giai đoạn bản lề khi ngày càng có nhiều người dân sở hữu ti vi. Sau đó, Châu Nhuận Phát dần dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả thông qua vai diễn trong phim Võng Trung Nhân (The Good, the Bad, and the Ugly, 1979). Đặc biệt “cột mốc” quan trọng - bộ phim Bến Thượng Hải đã đưa Châu Nhuận Phát trở thành một ngôi sao lớn của Hồng Kông.

Năm 1980, TVB khởi quay phim Bến Thượng Hải và dự định để Trịnh Thiếu Thu đóng vai Hứa Văn Cường và Triệu Nhã Chi vào vai Phùng Trình Trình. Tuy nhiên, Trịnh Thiếu Thu vừa bị thương, sức khỏe chưa hồi phục nên không nhận vai này và tiến cử Châu Nhuận Phát - người cùng làm việc với anh trong phim Đại Hanh (Varity Fair, 1978). Vậy là bộ ba đóng vai chính trong Bến Thượng Hải được chốt lại là Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi và Lữ Lương Vỹ. Bộ phim đã nổi tiếng ngay sau tập đầu tiên phát sóng. Cái tên Châu Nhuận Phát nổi như cồn và trở thành ngôi sao số 1 của TVB. Ông còn được giới truyền thông ca ngợi là “ông hoàng phim truyền hình”. (còn tiếp)

* Trích từ Đại hiệp Hồng Kông - Châu Nhuận Phát (NXB Tổng hợp TP.HCM và First News - Trí Việt ấn hành)