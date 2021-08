Dakota Johnson và St.Vincent gợi cảm trong phim tiểu sử của St.Vincent

Nữ nghệ sĩ từng hai lần đoạt giải Grammy – ca/nhạc sĩ St.Vincent (39 tuổi) có cảnh quay gợi cảm với Dakota Johnson (32 tuổi) trong bộ phim The Nowhere Inn, do Bill Benz đạo diễn.

“Chúng tôi muốn bạn quay phim chúng tôi”, St.Vincent (tên thật là Annie Clark) nói với Carrie Brownstein (47 tuổi) trong phim khi nữ ca sĩ và Dakota Johnson thật gợi cảm trong bộ nội y màu đen.

St.Vincent (trái) và Carrie Brownstein tham gia phim The Nowhere Inn ẢNH: IMDB

Bộ phim được mô tả là "câu chuyện về hai người bạn thân cố gắng nói lên sự thật từ một chủ đề phức tạp trước những tấm gương soi mà cuộc đời nghệ thuật đã buộc họ phải che giấu”.

St.Vincent, Carrie Brownstein và Dakota Johnson đóng vai chính họ trong phim cho thấy cả ba cố gắng làm một bộ phim về tiểu sử âm nhạc của St.Vincent. Một góc nhìn chân thực về cuộc sống của nữ nghệ sĩ, đưa ra lời bình luận về bản chất kỳ lạ của sự nổi tiếng, đồng thời làm sáng tỏ tình bạn của họ.