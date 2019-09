Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng chuyện rao bán biệt thự khủng

Mới đây, trên rất nhiều trang fanpage và các tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh về không gian nhà của Đàm Vĩnh Hưng và cho biết nam ca sĩ đang rao bán biệt thự. Không chỉ có hình ảnh cụ thể, các diện tích căn nhà, địa chỉ và thiết kế cũng được chia sẻ khá cụ thể. Thậm chí còn có nhiều tài khoản đăng giá bán cụ thể nam ca sĩ đưa ra là 41 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về vụ việc những kẻ mạo danh muốn lợi dụng để lừa đảo người hâm mộ anh. Đàm Vĩnh Hưng viết: "Mọi người ơi! Coi chừng bị lừa đảo nha. Hưng không có căn nhà nào như hình quảng cáo này. Và cũng không có nhu cầu bán nhà, mà tôi chỉ mua mà thôi. Vừa về nước, nhà bao việc mà phải khui mỏ để mọi người cảnh giác không bị lừa. Cánh cửa kia là tui chụp trước cửa phòng của một người em thân thiết trong nghề, rồi họ đem ghép vào để lòe mọi người đấy. Các anh chị gì ơi, làm nghề gì thì cũng cần cái tâm, hỏng lẽ mình bán một căn này là đủ sống hết đời sao?".

Rất nhiều trang, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Đàm Vĩnh Hưng rao bán biệt thự Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của giọng ca Vợ tương lai nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chú ý của người hâm mộ. Nhiều sao Việt cũng để lại bình luận và tỏ ra bất ngờ với thông tin nam ca sĩ rao bán nhà. Cao Thái Sơn bình luận: "Em cũng bất ngờ vì em biết ngôi nhà này chả liên quan gì anh mà thấy đăng bán, khổ ghê". Trong khi đó, một người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng cho biết hình ảnh ngôi nhà được cho là villa của Đàm Vĩnh Hưng thực chất là nhà ca sĩ Quang Dũng. Hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Thanh Thảo cũng để lại bình luận: “Sao lấy hình anh Đàm Vĩnh Hưng lại bán nhà anh Quang Dũng là sao”, "Tất cả ảnh trong hình là nhà của Quang Dũng mà ta".

Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng bức xúc trên trang cá nhân về việc anh bị mạo danh trên Facebook để trục lợi. Sự việc xảy ra ngay thời điểm anh đang lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho nữ diễn viên Mai Phương khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Đàm Vĩnh Hưng công khai clip phối hợp cùng công an hình sự xử lý một trường hợp giả mạo Facebook cá nhân. Kẻ giả mạo Facebook đã sử dụng tài khoản mang tên Đàm Vĩnh Hưng, thường xuyên đổi ảnh đại diện, cập nhật trạng thái chia sẻ giống hệt nam ca sĩ nổi tiếng. Nhờ đó, tài khoản giả mạo đã lôi kéo lượng lớn người theo dõi. Đáng nói thanh niên này còn lợi dụng tên Đàm Vĩnh Hưng để lừa đảo người hâm mộ, chửi bới trên Facebook. Facebook giả mạo còn tung tin Đàm Vĩnh Hưng vừa đi massage khiêu dâm, tụ tập xem phim sex. Chủ nhân ca khúc Hello cho biết anh thường xuyên đau đầu vì những tài khoản giả trên Facebook. Thậm chí, một số tài khoản mạo danh anh để lừa tiền ủng hộ từ khán giả. Đàm Vĩnh Hưng khuyên khán giả nên cẩn trọng với những tài khoản mang tên người nổi tiếng nhưng sử dụng ngôn từ dung tục hay vòi tiền. Việc anh nhờ đến công an là muốn làm một lần cho rõ và ngăn chặn những hành động giả mạo nghệ sĩ tương tự.