Dân Hàn 'nhục nhã' vì trò đùa nhiễm Covid-19 của Kim Jae Joong lên báo nước ngoài

Phóng viên tờ The New York Times viết: “Đối với hầu hết mọi người, virus Corona chủng mới không phải là vấn đề gây cười. Thế nhưng, ngôi sao Hàn Quốc Kim Jae Joong của nhóm nhạc Kpop JYJ đã quyết định giả vờ nhiễm bệnh vào ngày 1.4 để cố gắng làm trò đùa Cá tháng tư một cách không thích hợp”. The New York Times cũng cập nhật lời xin lỗi của nam ca sĩ và các lời chỉ trích hướng về anh những giờ qua.