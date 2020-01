Dàn mỹ nhân siêu anh hùng hứa hẹn tỏa sáng trong 2020

Scarlett Johansson trong 'bom tấn' siêu anh hùng Black Widow

Chuyến hành trình đầy định mệnh đến vùng đất Vormir trong bộ phim Avengers: Endgame khiến Natasha Romanoff (Black Widow), do nữ diễn viên Scarlett Johansson thủ vai phải hy sinh bản thân nhằm đổi lấy viên đá linh hồn quý giá.

ẢNH: MARVEL

Tuy nhiên, đó chưa phải là dấu chấm hết cho nhân vật Black Widow khi Marvel chính thức xác nhận rằng nhân vật này có phần phim riêng trong giai đoạn 4 của MCU. Phần phim sẽ tiết lộ quá khứ từng là sát thủ của tổ chức KGB, sau đó trở thành điệp viên S.H.I.E.L.D. của Black Widow. Theo Screen Rant, tác phẩm lấy bối cảnh sau các sự kiện của Captain America: Civil War nhưng diễn ra trước Avengers: Infinity War, trở thành một phần tiền truyện thay vì tiếp tục câu chuyện hậu kỳ.

Ngoài Scarlett Johansson, bộ phim còn có sự tham gia của Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz… Nhân vật phản diện chính của bộ phim là Taskmaster, có khả năng bắt chước tất cả những hành động mà người khác thực hiện ngay lập tức dù mới chỉ nhìn qua một lần. Phim dự kiến ra rạp ngày 1.5.2020.

Gal Gadot trong Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 lấy mốc thời gian vào thập niên 1980, với bối cảnh là Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Đối thủ lần này của Wonder Woman là Cheetah do Kristen Wigg khắc họa.

ẢNH: DC

Trước đó, phần đầu của Wonder Woman gặt hái thành công rực rỡ khi ra mắt vào mùa hè năm 2017. Với doanh thu hơn 800 triệu USD cùng nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn, phần 2 của tác phẩm được kỳ vọng rất nhiều về chất lượng.





Đạo diễn Patty Jenkins dành hơn một năm để hoàn tất quá trình hậu kỳ cho Wonder Woman 1984. Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ 5.6.2020.

Angelina Jolie trong The Eternals

Tại San Diego Comic-Con 2019, Angelina Jolie xác nhận sẽ đóng vai Thena trong The Eternals, đánh dấu lần đầu tiên cô xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên được Jack Kirby trình làng lần đầu vào năm 1976.

Bối cảnh của tác phẩm này diễn ra rất lâu trước thời vũ trụ Marvel, khi các sinh vật quyền năng có tên Celestials thử nghiệm di truyền trên người để tạo ra siêu năng lực cho các cường nhân được gọi là The Eternals. Họ có mục đích bảo vệ sự sống trên trái đất khỏi tay bè lũ Deviants tàn bạo.

Ảnh: Marvel

Nhân vật Thena của Angelina Jolie còn được gọi là Azura. Cô thường được so sánh với Wonder Woman nhờ khả năng siêu phàm.

Để chuẩn bị cho vai diễn trong phim siêu anh hùng, Angelina Jolie đã phải luyện tập rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn với Metro, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn này. Cô ấy là người rất tích cực, nhiều năng lượng và khỏe mạnh. Nếu tôi không tự thúc đẩy mình, tôi cảm thấy bản thân sẽ bị trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu vai diễn". Phim dự kiến khởi chiếu vào 6.11.2020.