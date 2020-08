Dàn sao nhí triệu view hát nhạc 'đuổi' Covid-19 của K-ICM và APJ

Anh cho rằng các bạn nhỏ thường học tập qua lời bài hát. Và ca khúc Cô Rô Na tránh ra nha có đầy đủ "công thức" để mỗi người có thể góp sức đuổi "cô" Vy. Đó là có ý thức đeo khẩu trang, rửa tay, không quên tuyên truyền cho mọi người xung quanh và liên hệ cơ quan y tế khu vực nếu bị sốt.

Gia Khiêm, Bảo An, Minh Chiến, Tiến Nhỏ đã có cơ hội hợp tác với K-ICM trong live show ca nhạc Little Star -Big Dream vào ngày 26.7 vừa qua. Với vai trò giám đốc âm nhạc, K-ICM hỗ trợ chọn bài hát, hòa âm, tập luyện và định hướng âm nhạc cho các tài năng nhỏ tuổi. Từ mối duyên này, K-ICM tiếp tục đồng hành cùng với các nghệ sĩ nhí trong thời gian tới. Sau buổi biểu diễn thành công, Little Star - Big Dream dự kiến sẽ tiếp tục đến với khán giả ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước ngay khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi.