Dàn sao nữ thị phi trong ‘Quân vương bất diệt’

Hậu scandal trên, Kim Go Eun gây xôn xao vì thừa nhận hẹn hò nam diễn viên hơn cô 17 tuổi Shin Ha Kyun. Chưa đầy 1 năm sau, cả hai chia tay, còn nữ diễn viên bị nghi là bỏ bạn trai để chạy theo Gong Yoo, tài tử đóng cặp với cô trong Goblin. Tin đồn này rầm rộ đến mức cô phải lên tiếng phủ nhận. Ngoài ra, nhan sắc độc lạ của Kim Go Eun cũng là đề tài gây tranh cãi. Trong Quân vương bất diệt, cô bị chê là quá già so với trong Goblin cách đây hơn 3 năm

ẢNH: INSTAGRAM NV