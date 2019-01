Đan Trường diện đồ cổ trang dạo Phượng Hoàng Cổ Trấn

Sau chặng đường sự nghiệp hơn 20 năm, Đan Trường vẫn giữ được một vị trí riêng trong lòng người hâm mộ. Nhắc đến giọng ca sinh năm 1976, nhiều khán giả không thể quên những dự án âm nhạc mang màu sắc cổ trang như: Hoài niệm cũ (1998), Phong ba tình đời (1999), Tuyết hồng (2001), Chờ trên tháng năm (2002), Đêm hoang vu (2002), Trăng vỡ (2006), Thiên tử (2017)… Có thể nói, hình ảnh nam ca sĩ hóa thân vào những vai diễn mang màu sắc liêu trai, kiếm hiệp đã trở thành thương hiệu của anh. Thậm chí, nhiều khán giả ưu ái gọi giọng ca Tình khúc vàng với danh dưng “Ông hoàng MV cổ trang”.

Trong năm 2019, Đan Trường tiếp tục “chiều lòng” fan khi tập trung thời gian thực hiện hàng loạt dự án khủng dành tặng người hâm mộ. Đặc biệt, trong những hình ảnh mới nhất, khán giả không khỏi thích thú khi được gặp lại tuổi thơ mình với hình ảnh nam ca sĩ diện trang phục cổ trang trong MV mới. Đan Trường tiết lộ: "Cả tuần làm việc trong thời tiết giá lạnh 5oC và 1oC cứ lên xuống nhưng mà mặt vẫn phải tươi. MV lần này Đan Trường vào vai chàng công tử 20 tuổi, cũng may không có gì khó đối với mình. Nhìn vẫn ngon cả nhà hen".

Phim ngắn Mưa trên cuộc tình là sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng liêu trai, được giọng ca sinh năm 1976 đầu tư thực hiện tại Việt Nam và Trung Quốc Những ngôi nhà rêu xanh với mái ngói âm dương được bố trí trên sườn núi và phản chiếu trên sông Đà Giang khiến cho thành phố này giống như một bức tranh cổ kính Ảnh: NVCC Phượng Hoàng Cổ Trấn có khung cảnh phù hợp với phim cổ trang nên được nam ca sĩ lựa chọn Chia sẻ về lý do lựa chọn màu sắc cổ trang cho sản phẩm âm nhạc mới, Đan Trường bật mí: "Ngay từ khi nghe bản audio, tôi và ê-kíp đã nghĩ ngay đến việc thực hiện MV cổ trang. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khá áp lực bởi những hình ảnh trước đây của Đan Trường đã được khán giả yêu mến, nếu như lần này làm không tốt tôi sẽ khiến người hâm mộ thất vọng. Sau thời gian suy nghĩ, tôi quyết định vẫn theo đuổi ý tưởng này vì mong muốn dành một món quà bất ngờ cho những ai đã yêu mến, ủng hộ Đan Trường trong suốt gần 23 năm qua".

“Bản thân tôi là người khá cầu toàn nên không thể ra một sản phẩm hời hợt. Vì vậy, tôi quyết định thà ra mắt một sản phẩm âm nhạc nhưng chất lượng còn hơn cứ chú trọng vào số lượng nhưng lại làm người hâm mộ thất vọng”, Đan Trường trải lòng.