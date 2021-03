Đang diễn ra lễ trao giải Quả cầu vàng, 'Mank' và 'The Crown' có thắng áp đảo?

Trên tài khoản Twitter chính thức của lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) đang tất bật cho sự kiện đặc biệt lần này. Chỉ còn chút nữa thôi, danh sách người chiến thắng sẽ được xướng lên để vinh danh những bộ phim xuất sắc năm 2020 - đầu năm 2021 vốn chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch.

Sau Mank, những bộ phim điện ảnh nổi bật khác nhận được nhiều đề cử trong mùa giải là The Trial of the Chicago 7 (tổng cộng 5 đề cử), Nomadland (4 đề cử), The Father (4 đề cử)... Về mảng truyền hình, sau The Crown , những series như Schitt's Creek (tổng cộng 5 đề cử), Ozark (tổng cộng 4 đề cử), The Undoing (4 đề cử)... là những "ngựa chiến" trên đường đua.