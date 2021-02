Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 có nhiều thay đổi

Bộ phim truyền hình về Hoàng gia Anh The Crown và phim điện ảnh đen trắng Mank lần lượt dẫn đầu danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2021 với 6 đề cử mỗi phim. 4 đối thủ cạnh tranh với The Crown ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc - thể loại tâm lý là The Mandalorian, Ozark, Rached và Lovecraft Country. Ở hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại tâm lý, ngoài Mank còn có các ứng viên là The Trial of Chicago 7 (5 đề cử), Promising Young Woman, The Father và Nomadland. Hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc - thể loại hài/ca vũ nhạc có Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music và The Prom tranh tài.