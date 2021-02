Đạo diễn Đỗ Thành An nhận kỷ lục VN với sách 'Kiều @ - Cú máy linh hồn'

Đạo diễn hình ảnh (D.O.P.) của Kiều @ là nhà quay phim Trương Tuấn. Kỹ thuật một cú máy (one-shot) từng được áp dụng trong các phim đoạt giải Oscar như 1917, Birdman... Do kỹ thuật one-shot đòi hỏi cách sản xuất tốn kém và cực khổ nên rất ít đạo diễn chọn. Trên thế giới có hai dạng phim được gọi chung là phim một cú máy. Dạng thứ nhất chỉ quay một cú máy, thời gian quay phim bằng thời gian thật của phim. Còn Kiều @ thuộc dạng thứ hai: phim quay với cú máy tiếp diễn (continuous shot) để tạo thành phim một cú máy sau khi hậu kỳ. Nếu tính phim theo dung lượng từ 90 phút trở lên, Kiều @ là phim one shot thứ 31 trên thế giới - phần số liệu về phim one shot thế giới dẫn theo Ranker.