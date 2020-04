Đạo diễn đoạt giải Oscar Sofia Coppola tái hợp tài tử Bill Murray trong phim mới

Theo IndeWire, đạo diễn Sofia Coppola và nam tài tử Bill Murray chính thức tái hợp kể từ bộ phim được đề cử Oscar Lost in Translation năm 2003. Hai người sẽ hợp tác trong dự án phim On the Rocks do Sofia Coppola đạo diễn và viết kịch bản.

On the Rocks cũng là dự án đánh dấu hợp đồng hợp tác sản xuất phim đầu tiên giữa A24 và Apple TV+. Phim có nội dung xoay quanh một người vợ trẻ cố gắng cứu vãn mối quan hệ với người chồng ăn chơi của mình trong hành trình đến thành phố New York

Nam tài tử Bill Murray (trái) và đạo diễn Sofia Coppola thân thiết với nhau Ảnh: IndieWire

Dự án hiện được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2020. Trang HITC nhận xét đây là tác phẩm rất đáng trông đợi vì đánh dấu lần trở lại của đạo diễn, diễn viên ăn ý đều là gương mặt hàng đầu Hollywood là Sofia Coppola và Bill Murray sau gần hai thập kỷ. "Thật tuyệt vời khi thấy họ làm việc cùng nhau sau một thời gian dài. Bill Murray chắc chắn sẽ hiểu rõ những ý muốn của Coppola trong bộ phim", HITC đánh giá.

Bill Murray (70 tuổi), là một trong những diễn viên tài năng nhất của Hollywood. Chất hài thông minh, tưng tửng trong các bộ phim nổi tiếng như Meatballs, Ghostbusters, Scrooged và đặc biệt là Lost in Translation của ông rất được dân Mỹ ưa chuộng. Ông từng nhận giải Quả cầu vàng, giải BAFTA, cũng như nhận đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.