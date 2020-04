Đạo diễn Đức Thịnh: Không biết các cụm rạp sẽ cầm cự được bao lâu

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh đăng tải bài viết liên quan đến việc các rạp phim ở Việt Nam lao đao trước dịch Covid-19. Kèm theo đó, nam đạo diễn chia sẻ: “Covid không chừa ngành nào cả. Mỗi tháng trôi qua, thiệt hại lên đến cả trăm tỉ. Rạp phim, đây là ngành ảnh hưởng lên toàn bộ nền điện ảnh nước nhà. Họ lao đao thì ngành điện ảnh thương mại lao đao. Kéo theo toàn bộ nhân sự điện ảnh lao đao. Thật sự rất buồn khi điện ảnh nước nhà đang chập chững từng bước để phát triển thì gặp ngay Covid-19”.

Đạo diễn phim Anh thầy ngôi sao trải lòng thêm: “Càng lớn thì thiệt hại càng to. Không biết các cụm rạp sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Giờ tất cả đang nỗ lực và hi vọng nạn dịch nhanh chóng qua mau. Và sau nữa rất mong nhà nước có những chính sách hợp lý để hỗ trợ không chỉ riêng ngành điện ảnh mà cho các doanh nghiệp khác nữa, giảm thuế chẳng hạn”. Dòng trạng thái của đạo diễn Đức Thịnh nhận được sự đồng cảm của mọi người. Một số ý kiến cho rằng không riêng gì điện ảnh mà tất cả các ngành hiện nay đều chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid-19.