Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ lý do 'Phượng khấu' chậm tiến độ

Theo Huỳnh Tuấn Anh, khoảng 70-80% thời lượng của bộ phim sẽ được thực hiện tại làng cổ Phước Lộc Thọ, còn lại sẽ được ghi hình bổ sung tại Huế, gồm các đại cảnh cần số lượng diễn viên quần chúng đông đảo: đại điển đăng cơ của Hoàng đế Thiệu Trị, Thánh Thọ tiết - sinh thần của Nhân Tuyên Thái hoàng Thái hậu.

Một trong những lý do quan trọng khiến bộ phim vẫn chưa thể chính thức bấm máy là việc cả đoàn phim chờ nghệ sĩ Hồng Đào bình phục. Thời gian vừa qua, thông tin nghệ sĩ Hồng Đào bị suy nhược cơ thể do quá chú tâm hoạt động nghệ thuật cũng được đăng tải. Vì thế cô phải trở về Mỹ để điều trị, tịnh dưỡng. Vai diễn của nghệ sĩ Hồng Đào được xem như linh hồn và trái tim của cả bộ phim Phượng khấu, do đó ê kíp quyết định dời lịch sản xuất, chờ Hồng Đào phục hồi để “chinh chiến” cùng chốn nội cung. Nữ nghệ sĩ cũng vừa xác nhận với ê kíp là đã khỏe mạnh và sẽ sớm quay về Việt Nam để đồng hành cùng Phượng khấu.

Hiện tại, phim đã bắt đầu thực hiện những phân đoạn quay ngoại cảnh đầu tiên tại Huế. Những cảnh quay này chủ yếu là ghi lại các cảnh quan của cố đô Huế, các khu vực lăng, tẩm, đền đài để sử dụng trực tiếp trong bộ phim.

Theo kế hoạch mới, tập đầu tiên của Phượng khấu (mùa thứ nhất gồm 6 tập, mỗi tập 60 phút) sẽ được phát hành độc quyền trên ứng dụng của Pops vào tháng 3.2020.