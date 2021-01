Đạo diễn 'La La Land' tái xuất với tác phẩm về thời phim câm

Đối với dự án mới do nhà làm phim sinh năm 1985 chỉ đạo, vẫn còn nhiều "vùng trống" mà báo chí chưa tiết lộ. Babylon là phim chính kịch, được nhắm trước là sẽ có nội dung chỉ phù hợp với khán giả từ 18 tuổi trở lên.Tác phẩm kể về cuộc cách mạng phim ảnh cổ điển ở Hollywood: từ thời kỳ phim câm chuyển sang phim có tiếng.

Đầu tháng 12.2020, cũng nguồn tin Deadline cho hay minh tinh Emma Stone rút lui khỏi dự án (trước đó cô từng hợp tác với Chazelle qua tác phẩm La La Land), còn " Harley Quinn " Margot Robbie thì đang bàn bạc để tái hợp với Brad Pitt trong Babylon (trước đó hai người từng hợp tác trong phim Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino). Nhiều khả năng Babylon là phim có nội dung xoay quanh nhân vật nữ chính.