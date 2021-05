Đạo diễn lắm tài nhiều tật Roman Polanski làm phim mới dù Viện Hàn lâm Mỹ ‘cạch mặt’

Roman Polanski (88 tuổi) nhận được sự hỗ trợ tài chính từ RAI Cinema của Ý để thực hiện The Palace - một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh ở Thụy Sĩ mà ông đồng sáng tác với đạo diễn kiêm biên kịch người Ba Lan Jerzy Skolimowski, theo Variety .

The Palace lấy bối cảnh vào đêm giao thừa năm 1999 trong một khách sạn lớn nằm trong dãy núi Alps của Thụy Sĩ, giám đốc RAI Cinema, Paolo Del Brocco, cho biết. Del Brocco nói với tờ The Guardian: “Roman Polanski đang gặp phải một số tranh cãi nhưng chúng tôi chỉ quan tâm đến khía cạnh nghệ thuật, nội dung, chất lượng bộ phim chứ không phải chuyện cá nhân”.

Đạo diễn tài ba Roman Polanski bị bắt ở Mỹ vì tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp cô bé 13 tuổi Samantha Greimer vào năm 1977. Ông phạm tội hiếp dâm theo luật định nhưng trốn sang Pháp. Các nỗ lực của tòa án Mỹ dẫn độ ông từ châu Âu về Mỹ không thành công.

Vào tháng 5.2018, Polanski bị Hội đồng AMPAS trục xuất cùng với danh hài Bill Cosby. Roman Polanski từng giành giải Oscar năm 2003 hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho phim The Pianist.

Roman Polanski (trái) chỉ đạo diễn viên Jean Dujardin diễn xuất trong phim An Officer and a Spy ẢNH: IMDB

Vào tháng 3.2020, bộ phim sau cùng của Roman Polanski - An Officer and a Spy nhận giải César hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Roman Polanski không tham dự lễ trao giải César. An Officer and a Spy còn thắng hai hạng mục khác gồm Thiết kế phục trang và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhưng không ai lên nhận giải. Nhiều nhà hoạt động xã hội vì nữ quyền phản ứng dữ dội với Roman Polanski cũng như việc ông và bộ phim ông đạo diễn nhận đề cử nhiều hạng mục giải César, càng tệ hơn khi thắng giải.

Roman Polanski từng nói với hãng tin AFP trước lễ trao giải: “Tôi biết buổi tối trao giải sẽ diễn ra như thế nào. Các nhà hoạt động đã đe dọa tôi bằng một cuộc tấn công công khai và một số người nói rằng họ sẽ biểu tình bên ngoài. Thật đáng thương cho số phận bộ phim và người làm ra nó”.