Đạo diễn 'Wonder Woman 1984' Patty Jenkins chỉ đạo phần phim 'Star Wars' mới

Disney "vẽ đường" cho 25.000 năm của Star Wars Thành công của series The Mandalorian tạo "bước đệm" cho những series phim khác cùng vũ trụ Ảnh: Disney Bà Kathleen Kennedy, chủ tịch hãng Lucasfilm, có tham vọng mang một hình thức trải nghiệm phim ảnh hoàn toàn mới đến với khán giả trong tương lai thông qua loạt phim truyền hình Star Wars. Theo Reuters, có đến... 10 dự án phim truyền hình được phát triển trong thời gian tới nhờ thành công vang dội của series The Mandalorian (do Jon Favreau sáng tạo, chiếu trên Disney+ từ tháng 12.2019 và đã chiếu đến mùa thứ hai). The Child, nhân vật trong The Mandalorian tạo "hiện tượng" ngoài đời thực, giờ có tên chính thức là Grogu, vốn là một sinh vật của cùng tộc với sư phụ Yoda, được báo chí nhấn mạnh là "chìa khóa" để các nhà làm phim dấn thân sâu hơn vào 25.000 lịch sử của Star Wars. Trở lại với 10 series mới toanh sắp tới, chúng được tạo nên từ di sản của các nhân vật được mến mộ trong Star Wars trước đây. Một series phim truyền hình về nhân vật Ahsoka đang được Disney thực hiện Ảnh: Disney Nhưng sức sáng tạo của các nhà làm phim vẫn chưa dừng lại ở đó khi bà Kathleen Kennedy cho biết hai series phim ăn theo (spinoff) series The Mandalorian đang được phát triển, có tên chính thức lần lượt là The Rangers of the New Republic và Ahsoka sẽ trình làng trên Disney+ vào Giáng sinh năm sau. Bên cạnh các series phim Star Wars người đóng (live-action), các series hoạt hình cũng đang được thực hiện và dự kiến chiếu trên Disney+ cũng từ năm tới. Bà Kathleen Kennedy nói: "Đây là một thời kỳ mới cho Star Wars và Lucasfilm cùng với nhiều cơ hội mới, nghệ thuật kể chuyện đỉnh cao, trải nghiệm phim ảnh chưa bao giờ có trước đó".