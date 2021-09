Đấu giá băng ghi âm cuộc phỏng vấn John Lennon chưa từng công bố

Theo trang Wales Online, các cuốn băng tổng cộng dài 91 phút do nhà báo người Canada Ken Zeilig phỏng vấn John Lennon ba lần vào năm 1969 và 1970, vào thời điểm nhóm nhạc huyền thoại The Beatles tan rã. Tuy nhiên, nhà báo Ken Zeilig chỉ sử dụng khoảng 5 phút trong số những lần trò chuyện trong một chương trình phát sóng trên truyền hình vào cuối những năm 1980.

Ông Ken Zeilig qua đời vào năm 1990, nhưng những cuốn băng chỉ mới được gia đình ông phát hiện gần đây. Các cuốn băng ghi âm sẽ được bán đấu giá vào ngày 28.9 tại nhà bán đấu giá Omega Auctions thuộc hạt Lancashire, phía tây bắc nước Anh. Giá khởi điểm ước tính 42.000 USD. Đại diện nhà bán đấu giá nhận định các cuốn băng ghi âm “là phát hiện cực kỳ quan trọng, sẽ khiến người hâm mộ The Beatles vô cùng phấn khích”.

Trong các đoạn ghi âm John Lennon chia sẻ về các bài hát của nhóm The Beatles mà John Lennon yêu thích, tình yêu dành cho Yoko Ono cũng như về danh vọng, suy nghĩ về vấn đề đạo đức. Bài hát hay nhất của The Beatles mà John Lennon “ưng bụng” nhất là Revolution 9, vì với ông ca khúc là một thử nghiệm thu âm táo bạo. Khi được hỏi thêm một số ca khúc khác, John Lennon kể ra I Am the Walrus, Strawberry Fields Forever, A Day in the Life và Rain.

Theo John Lennon, nhóm The Beatles bị ảnh hưởng bởi các nhà soạn nhạc Karlheinz Stockhausen và John Cage. “Cả hai ảnh hưởng đến âm nhạc của chúng tôi, và sau đó là âm nhạc của nhiều người khác”, John Lennon thừa nhận.

Huyền thoại âm nhạc nước Anh cho biết thêm: “Mọi người nói rằng The Beatles đã tạo ra một lối sống và suy nghĩ hoàn toàn mới. Thật ra thì không như thế, chúng tôi chỉ là một phần trong đó. Nói một cách ví von, nếu có một con sóng lớn giữa đại dương ầm ào, chúng tôi chỉ là những người đứng ở đầu ngọn sóng đó”.

John Lennon tự nhận là ‘kẻ đạo đức giả’

Trong đó có đoạn John Lennon được phỏng vấn cùng với Yoko Ono, người ông kết hôn vào tháng 3.1969, và thổ lộ vô cùng tình cảm về tình yêu dành cho bà. John Lennon khao khát được chết vào “cùng một phút” với bà ấy, “nếu không thì khi ba phút sau đó sẽ là địa ngục”. Ông nói: “Tôi không thể chịu đựng được dù chỉ có ba phút”. Thổ lộ về tình yêu với bà Yoko Ono, John Lennon nói: “Tình yêu đó đôi khi phải gánh những cơn bão, tuyết lạnh nhưng phải bảo vệ tình yêu đó hết sức mình. Tình yêu giống như một con mèo, cần được yêu thương vì vô cùng mong manh, nhạy cảm”.

Nhóm The Beatles tan rã vào năm 1970 Ảnh: GI Việc John Lennon nghiện ma túy là một trong những lý do khiến The Beatles tan rã. Chính ông cũng thừa nhận bản thân sử dụng chất kích thích. John Lennon cho biết ông chỉ sử dụng ma túy dạng hít, không nghiện đến mức tiêm trực tiếp vào người. Ông được cho là đã cùng Yoko Ono sử dụng chất cấm trong thời gian dài. Nói về sự tan rã của The Beatles vào năm 1970, John Lennon cho biết nhóm The Beatles không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Ngoài ra, ông cũng lên tiếng chê các nhà phê bình âm nhạc: "Nhà phê bình âm nhạc không bao giờ có thể là nghệ sĩ và vì vậy không bao giờ hiểu chuyện gì đang xảy ra".

The Guardian dẫn lời của John Lennon về việc trả lại giải thưởng MBE mà Nữ hoàng Anh trao cho The Beatles năm 1969. John Lennon nói: “Tôi đã phải viết 3 bức thư, trong đó có bức thư gửi cho Nữ hoàng, để phản đối Anh tham gia chiến tranh giữa Nigeria và Biafra, phản đối sự ủng hộ của Anh đối với chiến tranh Việt Nam”. Khi Ken Zeilig hỏi vì sao ban đầu John Lennon nhận giải thưởng, John Lennon lại nhận mình như “kẻ đạo đức giả”. Tiếp đến, John Lennon tự so sánh mình với một người hành hương thường xuyên bị cám dỗ.