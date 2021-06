Đấu giá tranh của danh họa Bùi Xuân Phái

Đó là các tác phẩm: Sea (Biển), chất liệu sơn dầu trên carton (20,5 x 27 cm), giá ước định 10.500 - 13.500 USD; Two Cheo Actors with Fan (Hai diễn viên chèo cầm quạt), sơn dầu trên bìa cứng (25,5 x 35 cm), giá ước định 9.000 - 12.750 USD và Street Scene with Cyclist and Bull-cart (Phố với người đi xe đạp và xe bò - ảnh), sơn dầu trên bìa cứng (15 x 21 cm), giá ước định 7.500 - 11.250 USD.

Nhà nghiên cứu và sưu tầm Lý Đợi nhận xét: “Với giai đoạn sáng tác là thập niên 1980 cùng các chủ đề quen thuộc, nếu trong nước, giá bán của các tác phẩm có cùng kích thước như vậy sẽ cao gấp 2, thậm chí gấp 3, 4 lần. Ở đây tôi xin không bàn đến chuyện thật giả, nhưng giá ước định hơi thấp đến từ hai thực tế. Đầu tiên là hiện trạng vật lý và bề mặt thị giác của 3 tác phẩm này không đủ độ quyến rũ để Larasati đưa ra mức giá cao. Thứ hai, quan trọng hơn, niềm tin của quốc tế với tranh Bùi Xuân Phái nhìn chung bị lung lay nghiêm trọng do nạn tranh giả, tranh nhái hoành hành”.