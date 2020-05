Đấu giá trực tuyến bản viết tay ca khúc của Bob Dylan

Tờ giấy chỉ được viết một mặt cho thấy những suy ngẫm trong sáng tạo của Bob Dylan khi ông còn rất trẻ. Lời ca khúc Most Likely You Go Your Way - một trong những bài hát đáng nhớ nhất trong album Blonde on Blonde được Bob Dylan sáng tác bằng những nét viết tay nguệch ngoạc.

Danh ca Bob Dylan từng đoạt giải Nobel Văn chương năm 2016 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, điều làm cho bản thảo trở nên đặc biệt thú vị là bài hát gần như bị quên lãng trong thời gian rất dài. Bản thảo có giá khởi điểm khoảng 19.000 USD và sẽ được mở để đấu giá trực tuyến cho đến ngày 12.5 tới. Hồi tháng 4.2020, bản viết tay tác phẩm kinh điển vào thập niên 1960 của Bob Dylan The Times They Are A-Changin được rao bán với giá 2,2 triệu USD.

Năm 2015, bản thảo ca khúc A Hard Rain’s A-Gonna Fall của Bob Dylan được nhà đấu giá Sotheby’s ở London (Anh) bán giá 314.000 USD. Năm 2014, có người đã trả 2 triệu USD mua bản thảo lời bài hát Like A Rolling Stone của huyền thoại âm nhạc Mỹ Bob Dylan.