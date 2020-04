Đề nghị xử lý kênh A Hy TV vì bôi nhọ hình ảnh đồng bào dân tộc

Album đầu tay của 'kỳ tài guitar Việt' Trần Tuấn An trên đất Mỹ có tên Stay, My Beloved (Người ơi, người ở đừng về) gồm những bản dân ca và tác phẩm âm nhạc do nhạc sĩ Việt Nam ở trong và ngoài nước sáng tác, được Hãng Frameworks Records (Sony/The Orchard) phát hành trên khắp toàn cầu từ ngày 18.4.