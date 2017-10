Chương trình do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM cùng Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tại TP.HCM thực hiện.



Khán giả sẽ được nghe phần Overture của vở opera Candide - công diễn lần đầu năm 1956 và đến nay phần Overture vẫn là một trong những tác phẩm được trình diễn thường xuyên. Chùm tác phẩm nhạc phim của John Williams với Theme, Jewish Town, Remembrances trong Schindler’s list, The chairman’s waltz trong phim Memoirs of the Geisha, Tango trong phim Scent of a woman cũng được chọn biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhạc trưởng Hector Guzman (Mỹ) và Dàn nhạc HBSO sẽ trình diễn Bản giao hưởng số 2, cung mi thứ, Op.27 của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Rachmaninoff. Đây cũng là bản giao hưởng từng xuất hiện trong trailer của Birdman, bộ phim thắng giải Oscar năm 2015. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Vũ Việt Chương (ảnh) trở về từ Mỹ.

Nguyên Vân