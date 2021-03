Đêm của những trích đoạn nhạc kịch Pháp

Đây là dịp để khán giả thưởng thức lần đầu hoặc xem lại nhiều trích đoạn nổi tiếng trong các vở opera của các tác giả lừng danh. Đó là Je dis que rien ne m’épouvante - một trong những trích đoạn nằm ở hồi 3 trong vở Carmen của Georges Bizet, qua giọng ca của nghệ sĩ Nguyễn Thu Hường; hay Parle-moi de ma mère! (cũng trong Carmen) với phần song ca của các nghệ sĩ Phạm Trang - Phạm Duyên Huyền; là The swan (Thiên nga) trong tác phẩm The carnival of the animals của Camille Saint-Saëns, với phần trình diễn cello solo của NSƯT Nguyễn Tấn Anh; là Depuis le jour trong vở opera Louise của Gustave Charpentier, được trình bày bởi NSƯT Trần Hồng Vy; Ah! Mes amis, quel jour de fête trong vở opera La fille du regiment (Người con gái của vị khâm sai) của

Gaetano Donizetti, qua giọng ca của Phạm Trang cùng dàn hợp xướng HBSO ; hay Bell song trong vở opera Lakmé của Léo Delibes cùng tiếng hát Phạm Khánh Ngọc (ảnh); Avant de quitter ces lieux trong vở opera Faust của Charles Gounod qua phần thể hiện của Đào Mác... Chương trình được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh.