Đêm nhạc 'Gánh nhau trong đời' và sự kiện nhảy flashmob hướng về miền Trung

Sự kiện nhảy flashmob Dance for Kindness 2020 diễn ra tại Landmark 81 - Vinhomes Central Park (TP.HCM) ngày 29.11, hưởng ứng theo phong trào nhảy Dance for Kindness trên thế giới . Đây cũng là sự kiện nhảy lần đầu được tổ chức tại Việt Nam nhằm gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung hứng chịu thiên tai thời gian qua.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện nhảy Dance for Kindness 2020 sẽ diễn ra trong khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 29.11, quy tụ hơn 100 tình nguyện viên tham dự, xuất thân từ nhiều ngành nghề, độ tuổi cũng như từ nhiều địa phương khác nhau.

Chuỗi chương trình nhảy Dance for Kindness được tổ chức trên thế giới lần đầu tiên đến Việt Nam

Chuỗi chương trình nhảy Dance for Kindness được khởi xướng bởi Life Vest Inside, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở thành phố New York (Mỹ). Tại Dance for Kindness, những nhóm nhảy đến từ các quốc gia khác nhau cùng tham gia nhảy hết mình để thể hiện sự đoàn kết và lòng nhân ái.