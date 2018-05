Đen Vâu, anh công nhân vệ sinh trở thành hot rapper

Trước khi trò chuyện với Đen Vâu, tôi đã rất tò mò về anh, về con đường đến với âm nhạc của anh, về cách anh rời bỏ công việc của một công nhân vệ sinh từng gắn bó bởi sự "an toàn và ổn định” để trở thành một rapper nổi tiếng nổi tiếng.

“Khi đóng cánh cửa này lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”

Tốt nghiệp cấp 3, Đen Vâu đi làm ngay và trở thành một công nhân vệ sinh bãi biển ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và gắn bó với nghề này suốt 7 năm.

Nhưng cũng có thời gian Đen Vâu xin nghỉ không lương, cùng em trai mở một quán cà phê để vừa kiếm sống, vừa làm nơi gặp gỡ với những người chung sở thích. Quán lỗ, Đen Vâu tiếp tục đi làm để lấy tiền trang trải cho việc duy trì quán, cốt giữ lấy niềm vui. Đến năm 2016, anh mới chính thức nghỉ việc, đóng quán.

Ảnh: NSCC Đen Vâu thích biểu diễn cho các bạn trẻ, sinh viên để... được vui

“Điều gì đã khiến anh thay đổi?”, tôi hỏi. “Nhìn những bạn bè mình, họ đi học cắt tóc, học làm xăm, sống ở đâu cũng được. Tôi nghĩ nghỉ công nhân vệ sinh thì làm những công việc đó thôi”, Đen Vâu kể.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu những dự định mới, Đen Vâu cùng bạn bè đi xuyên Việt. Mỗi lúc dừng chân, Đen Vâu hát cho mọi người nghe. Và trong hành trình ấy, Đen Vâu bất ngờ được mời hát ở Huế. “Đó là lần đầu tiên tôi được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và nhận được cát-sê 4 triệu đồng. Ấn tượng rất đặc biệt vì tôi chưa từng nhận số tiền lớn như thế bao giờ, cũng chưa từng nghĩ là mình có thể đi biểu diễn trước khán giả”. Đen Vâu nói và cho biết chuyến đi ấy là bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Tôi hỏi: “Điều gì đã khiến anh dám thoát ra khỏi sự an toàn và ổn định?”. Anh đáp: “Tôi từng muốn có một cuộc sống an toàn và ổn định nên đã chọn nghề công nhân vệ sinh. Rồi lại nghĩ rằng xã hội thay đổi theo từng ngày, và chẳng có gì là an toàn cả. Khi bạn mạnh dạn đóng cánh cửa này lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nếu cảm thấy bế tắc quá thì hãy tìm một hướng đi khác. Thấy thoải mái thì mới làm công việc tốt được”, Đen Vâu chia sẻ.

Ảnh: NSCC Đen Vâu nói anh sáng tác theo cảm hứng và phải thật

“Tôi không sợ sự nổi tiếng khiến mình lạc lối”

Đen Vâu đến với rap một cách tình cờ và đam mê rap từ thuở cắp sách đến trường. Đó là một lần vô tình được nghe một ca khúc và thấy thích, lên mạng lục tìm thì mới biết đó là nhạc rap. Rồi càng tìm hiểu, anh càng thích thể loại này. Những năm 2004 - 2005, nhạc rap bắt đầu được biết đến với sự trẻ trung, mới mẻ. Cậu học sinh cấp 3 khi ấy suốt ngày ngồi tập viết lời rap kín các quyền vở, đọc đi đọc lại và nghêu ngao hát. Mỗi lần trường có văn nghệ là Đen Vâu lại hào hứng thể hiện đam mê rap trước bạn bè.

Năm 2014, anh viết ca khúc Đưa nhau đi trốn và gửi cho Linh Cáo, một người bạn ở Huế quen trên diễn đàn. Từ Quảng Ninh và Huế, cả hai cùng thu âm và nhờ một người hoàn thiện phần nhạc. Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, Đưa nhau đi trốn đã trở thành “hit” và cái tên Đen Vâu bắt đầu được yêu thích. “Tôi đã may mắn khi gặp được những người bạn trên các diễn đàn, không có họ có lẽ tôi đã dừng cuộc chơi lâu rồi. Một số người đi trước, có tài hơn tôi, nhưng có lẽ không có động lực nên đã từ bỏ”, Đen Vâu chia sẻ.

Ảnh: NSCC Những ca từ giàu hình ảnh trong những ca khúc được Đen Vâu chắt chiu từ những trang sách anh đọc

Đen Vâu cho biết có lúc giật mình khi thấy cuộc sống của mình đã thay đổi: “Trước kia, tôi chẳng biết cuộc sống bên ngoài thế nào vì ban ngày đi làm trên bãi biển, buổi tối lại trực trên tàu, lúc nào cũng thấy tự ti hay cô độc”. Nhưng một chuyến đi đến Hà Giang năm 2014 đã khiến Đen Vâu thay đổi cái nhìn về cuộc sống. “Rất nhiều người trên ấy họ khổ hơn mình mà vẫn luôn tươi cười. Phát hiện ấy làm tôi nhận ra nhiều điều tích cực và làm theo nó", anh nói.

Âm nhạc đã mang đến cho Đen Vâu nhiều thứ, từng chẳng dám nghĩ đến việc thuê một ê-kíp chuyên nghiệp quay MV, thu âm ở studio... thì nay anh đã có thể. Ngoài việc thỏa mãn với đam mê âm nhạc, Đen Vâu đã có thể giúp đỡ bố mẹ, gia đình.

“Nhưng sự nổi tiếng quá nhanh có thể khiến người ta lạc lối hay đánh mất mình, anh có sợ điều đó không”, tôi hỏi. “Tôi biết mọi người thích mình về điều gì, vì sao âm nhạc của tôi lại lan tỏa. Nếu tôi là người thực dụng, tôi sẽ trở thành người khác. Tất nhiên sự yêu thích, lan tỏa đó sẽ không còn. May là tôi vẫn làm điều tôi thích, cách tôi viết nhạc bây giờ không khác gì so với trước đây, chỉ có điều âm nhạc đã cho tôi nhiều hơn mà thôi”, Đen Vâu nói.