Dịch chuyển diễn viên làm tươi mới phim ảnh

Trước hết phải kể đến sự thành công bất ngờ của các diễn viên từ Nam ra Bắc đóng phim, mà Nhã Phương với phim Tuổi thanh xuân phần 1 và 2, Zippo, mù tạt và em, Khúc hát mặt trời, Ngày ấy mình đã yêu... là trường hợp nổi bật. Cho đến nay cô vẫn là diễn viên trẻ có lượng fan lớn ở cả hai miền.

Phim điện ảnh phía nam phát triển hơn phía bắc nên có nhiều nghệ sĩ trẻ phía bắc vào nam tìm cơ hội. Phim truyền hình phía bắc được đầu tư công phu, thực hiện chỉn chu nên cũng thật dễ hiểu khi thu hút nhiều diễn viên phía nam tham gia NSƯT Mỹ Uyên Đóng cặp với Nhã Phương trong Khúc hát mặt trời cũng là một diễn viên miền Nam - Quang Tuấn (vai diễn này đã mang đến cho Quang Tuấn giải thưởng Cánh diều vàng). Ngày ấy mình đã yêu còn có sự góp mặt của Lương Thế Thành, Nhan Phúc Vinh, Chí Thiện ở miền Nam đóng cùng các diễn viên phía bắc, giúp Nhan Phúc Vinh chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở nhiều giải thưởng điện ảnh. Lan Phương cũng là diễn viên tạo ấn tượng mạnh khi chuyển ra Hà Nội đóng phim. Vai người đàn bà điên tên Diệu trong Cả một đời ân oán cho thấy khả năng diễn xuất của Lan Phương và cô xứng đáng giành giải thưởng tại VTV Awards 2018.

Mới đây nhất phải kể đến sự tỏa sáng của nam diễn viên Quốc Trường với vai Vũ trong bộ phim Về nhà đi con . Anh chia sẻ: “Việc ra Bắc đóng phim là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi”. Anh thừa nhận đã 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, nhưng chỉ từ khi đóng phim này anh mới được “săn đón” như... sao Hàn.

Trần Nghĩa cùng Yu Dương trong phim Ráng chiều ấm áp Ảnh: ĐPCC

Dịch chuyển ở chiều ngược lại, diễn viên Trần Nghĩa hiện được xem là phát hiện thú vị của điện ảnh Việt trong năm 2019 với vai Ngạn trong Mắt biếc. Ít ai biết Trần Nghĩa từng là diễn viên đóng nhiều phim phía bắc như Cuộc đời của Yến, Lặng yên dưới vực sâu, Chiều ngang qua phố cũ..., nhưng chưa nổi tiếng, vì thế anh vào Nam tìm cơ hội. Mới đây, Trần Nghĩa còn xuất hiện trong vai chính bộ phim truyền hình 30 tập do hãng phim phía nam TFS sản xuất, chiếu trên HTV9 là Ráng chiều ấm áp của đạo diễn Nguyễn Hồng Chi.

Nam diễn viên Lãnh Thanh quê ở Thái Bình gần đây cũng nổi bật khi được mời đóng vai chính nhiều bộ phim gây tiếng vang như: Thưa mẹ con đi, Chị chị em em, Chàng dâng cá - Nàng ăn hoa!, Tháng năm rực rỡ... Trần Quốc Anh, một người mẫu, diễn viên Hà Nội, cũng đang được chú ý qua hàng loạt vai chính trong những phim của các nhà sản xuất miền Nam: Trạng Quỳnh, Ước hẹn mùa thu, Bí mật của gió...

Cơ hội tiếp cận thị trường, khán giả mới

Mùa phim tết 2020, đạo diễn Nhất Trung (từng thành công với Cua lại vợ bầu) đã quyết định mời diễn viên Bảo Thanh đóng chính phim Đôi mắt âm dương, diễn cùng Quốc Trường, Thu Trang, Ngọc Giàu, Trung Dân, La Thành... Nhất Trung cho biết: “Mời Bảo Thanh - một diễn viên nổi tiếng phía bắc, không chỉ vì hiệu ứng đang quá hot của Về nhà đi con , mà tôi có mục tiêu lớn hơn là muốn chinh phục thị trường khán giả phía bắc cho một bộ phim chiếu rạp miền Nam, bởi trước nay phim tết miền Nam ít được khán giả ngoài Bắc chú ý”.

Thành công của nhiều dự án phim có sự góp mặt của diễn viên hai miền Nam - Bắc cho thấy ranh giới vùng miền ở lĩnh vực phim ảnh ngày càng thu hẹp. Với doanh thu hiện đạt 170 tỉ đồng, Mắt biếc là bộ phim có tỷ trọng doanh thu ở khu vực miền Bắc cao đáng kể so với các phim miền Nam khác trước đây. Chị Huyền Trang (thuộc nhà phát hành Galaxy) cho biết: “Mắt biếc thuộc số ít phim Việt có tỷ lệ người xem cao ở Hà Nội. Tỷ lệ khán giả ở TP.HCM so với Hà Nội là 6/4, trong khi nhiều phim Việt khác do chúng tôi phát hành là 7/3 hoặc 8/2”.

Lý giải cho hiện tượng diễn viên điện ảnh liên tục vào Nam ra Bắc đóng phim, NSƯT Mỹ Uyên (từng đóng phim Cả một trời ân oán của VTV) cho rằng: “Phim điện ảnh phía nam phát triển hơn phía bắc nên có nhiều nghệ sĩ trẻ phía bắc vào nam tìm cơ hội. Phim truyền hình phía bắc được đầu tư công phu, thực hiện chỉn chu nên cũng thật dễ hiểu khi thu hút nhiều diễn viên phía nam tham gia”.

Có thể nói sự thành công của Trần Nghĩa, Quốc Trường, Bảo Thanh, Nhã Phương... chính là nhờ sự “cũ người mới ta” khi họ dịch chuyển địa bàn hoạt động, khiến khán giả cảm thấy mới lạ, thú vị. Cộng thêm là sự nỗ lực tự thân, cố gắng hòa nhập, dung hòa sự khác biệt trong lối diễn của họ qua từng bộ phim. Với mong muốn thoát khỏi hình ảnh cũ và chinh phục khán giả cả hai miền Nam - Bắc, diễn viên Diễm My 9X cũng đã quyết định ra Bắc 8 tháng để đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình của VTV, diễn chung với Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh... sẽ phát sóng trong năm 2020 do đạo diễn Huy Bùi dàn dựng. Cô cho biết: “Bản thân tôi học hỏi được rất nhiều trong việc khám phá, phân tích mọi ngóc ngách nhân vật và cải thiện khả năng diễn xuất rất nhiều, bởi phim truyền hình phía bắc quay rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như phim điện ảnh”.

Việc “vào Nam ra Bắc” này còn khai thác được các ưu thế của giới làm phim cả điện ảnh lẫn truyền hình hai miền, đồng thời giúp phim Việt dần xóa đi yếu tố vùng miền. Giờ khán giả chỉ còn tập trung vào vấn đề quan trọng hơn cả, chính là chất lượng phim. Phim chỉn chu, diễn viên diễn xuất tốt sẽ luôn được đón nhận dù ở vùng miền nào!