Địch Lệ Nhiệt Ba và các sao Hoa ngữ chúc tết giữa cơn ám ảnh virus corona

Triệu Lệ Dĩnh hoãn cưới vì lo ngại virus corona Hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong dự định diễn ra vào ngày 14.2. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của trang Sohu, kế hoạch này bị hoãn lại vì dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hoãn lễ cưới vì dịch viêm phổi do virus corona Ảnh: Sohu

Hôn lễ dự kiến được tổ chức tại đảo Bali (Indonesia) với sự tham gia của hơn một nửa dàn sao nổi tiếng showbiz Hoa ngữ. Sohu cho rằng để giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng việc trì hoãn đám cưới là nước đi đúng đắn và nhất định phải làm của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong công bố kết hôn vào 16.10.2018. Tháng 3.2019, Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai đầu lòng. Do bận rộn chăm con, gia đình và đóng phim nên hôn lễ của người đẹp Sở Kiều truyện trì hoãn cho đến nay.