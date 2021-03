Điểm mặt những ứng viên ‘nặng ký’ của Grammy 2021

Danh ca Beyoncé xuất hiện ở 2 trong số 4 hạng mục quan trọng nhất của giải Grammy là Thu âm của năm và Ca khúc của năm. Hạng mục Thu âm của năm, cô được gọi tên đến 2 lần cho 2 ca khúc Black Parade và màn hợp tác với Megan Thee Stallion trong Savage.

Tiếp theo sau là Taylor Swift , Dua Lipa và Roddy Ricch, mỗi nghệ sĩ cùng nhận được 6 đề cử Grammy lần thứ 63. Album phòng thu thứ tám Folklore của Taylor Swift đã đem về cho cô đề cử ở hạng mục Album của năm và Ca khúc của năm cho đĩa đơn Cardigan. Ca khúc kết hợp Exile của Swift cùng ban nhạc Bon Iver cũng nhận đề cử ở hạng mục Trình diễn pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc. Hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất được sáng tác cho sản phẩm truyền thông hình ảnh, Taylor Swift cũng góp mặt với vai trò nhạc sĩ lẫn người thể hiện bài Beautiful Ghosts trong phim Cats.

Taylor Swift theo sau Beyoncé nhận 6 đề cử Grammy 2021 ẢNH: REUTERS

Dua Lipa ghi tên mình trong danh sách đề cử Grammy hạng mục quan trọng: Album của năm cho Future Nostalgia, Thu âm của năm lẫn Ca khúc của năm (Don’t Start Now). Liên tục công phá các bảng xếp hạng vào nửa đầu năm 2020, The Box của Roddy Ricch hiển nhiên tham gia cuộc chiến tại hạng mục Ca khúc của năm. Trong khi đó, ca khúc Rockstar được Roddy Ricch bắt tay với DaBaby cũng đem về cho anh đề cử ở hạng mục Thu âm của năm.

Danh sách nghệ sĩ nhận nhiều đề cử còn có: Brittany Howard (5 đề cử), Justin Bieber, Phoebe Bridgers, John Beasley, DaBaby, Billie Eilish, David Frost và Megan Thee Stallion (4 đề cử).

Dù Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm Mỹ không đưa vào danh sách đề cử nhiều cái tên đình đám như Bob Dylan, Halsey, The Weeknd, The Chicks… nhưng không vì thế mà Grammy năm nay thiếu sức hút, đặc biệt là nhóm nhạc nam BTS của Hàn Quốc có tên trong danh sách đề cử hạng mục Trình diễn pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc qua ca khúc đình đám Dynamite. BTS cạnh tranh ngôi đầu hạng mục này với nhiều tên tuổi lẫy lừng không kém: Lady Gaga và Ariana Grande (Rain on Me), Justin Bieber và Quavo (Intentions), Dua Lipa và J Balvin, Bad Bunny, Tainy (One Day), Taylor Swift và Bon Iver (Exile).

Dua Lipa được đánh giá sẽ gây bất ngờ tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63 ẢNH: REUTERS

Thêm bất ngờ khi Lady Gaga chỉ nhận hai đề cử: Album pop xuất sắc cho Chromatica và Trình diễn pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc với Ariana Grande trong Rain On Me. Trước đó, giới phê bình dự đoán Lady Gaga đạt được nhiều đề cử với album Chromatica.

Lướt một vòng qua 4 hạng mục quan trọng, dễ thấy hạng mục Album của năm là cuộc đua ba album: Hollywood’s Bleeding (Post Malone), Folklore (Taylor Swift) và Future Nostalgia (Dua Lipa). Thu âm của năm ghi nhận các ca khúc đầy triển vọng đoạt giải là Black Parade, Savage (Beyoncé), Don’t Star Now (Dua Lipa), Everything I Wanted (Billie Eilish). Ca khúc của năm ghi dấu Black Parade (Beyoncé), Circles (Post Malone), Cardigan (Taylor Swift). Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, Megan Thee Stallion được đánh giá cao hơn so với Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Doja Cat, Kaytranada, Noah Cyrus, Chika và D Smoke.

Giải Grammy 2021 ghi nhận những bản thu âm, sáng tác và những nghệ sĩ phát hành/hoạt động trong khoảng thời gian từ 1.9.2019 đến 31.8.2020. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Los Angeles và được phát trực tiếp trên kênh CBS với người dẫn chương trình là nam diễn viên Trevor Noah.