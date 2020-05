Diễm My 9X khoe đường cong nóng bỏng

Sở hữu vóc dáng đẹp cùng gương mặt sáng khi lên hình nên Diễm My 9X được nhiều đạo diễn ưu ái lựa chọn. Diễm My 9X được khán giả quen mặt qua bộ phim: Váy hồng tầng 24, Bóng đêm cuộc tình, Đứng dậy sau cơn mê, Đi qua lời nguyền, Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu 1, Cô Ba Sài Gòn...

Diễm My 9X bước chân vào làng phim từ lúc mới 13 tuổi, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực MC, người mẫu ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia cuộc thi sắc đẹp như: Người đẹp hoa Anh đào và giành giải nhì (2008), Hoa hậu quốc tế Người Việt (2010).

Cơ thể khỏe khoắn, với 3 vòng chuẩn dù đã bước sang ngưỡng tuổi 30 ẢNH: NSCC

Thời gian gần đây, Diễm My 9X bận rộn với lịch trình của bộ phim Tình yêu và tham vọng, đóng cùng Nhan Phúc Vinh, Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền... Trong phim, cô vào vai chính Phan Linh có tính cách hiền lành dịu dàng nhưng cũng rất quyết liệt trong công việc.

Mới đây, Diễm My 9X tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành những quý cô cực kỳ hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ. Đây là lần hiếm hoi cô diện trang phục thả ngực trần đầy táo bạo, khoe trọn đường cong cực kỳ gợi cảm.

Diễm My 9x gây sốt khi khoác áo hờ hững, khoe vòng 1 căng đầy ẢNH: NSCC

Nói về sự phá cách trong một số bộ hình gần đây, Diễm My 9X tâm sự: "Đây là bộ ảnh Diễm My muốn mang tới một sự khác biệt hoàn toàn với hình ảnh Phan Linh trong Tình yêu và tham vọng - một cô gái chỉ chăm diện những mẫu trang phục đơn giản, kín đáo. Có thể nói, sau khoảng thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh, My đang rất vui vì có thể trở lại với đoàn phim, cùng hoàn thành những tập phim còn lại. Tuy nhiên, không vì thế mà My quên việc tập luyện để giữ được hình thể đẹp nhất".

Loạt ảnh này một lần nữa cho thấy sự thăng hạng rõ rệt của Diễm My 9X từ nhan sắc, thần thái Ảnh: NSCC

Hiện tại, Diễm My 9X đang tập trung cho sự nghiệp. Cô cố gắng hết sức để giữ được tên tuổi và cống hiến hết mình cho nghệ thuật . Đó cũng là cách để cô chữa lành nỗi đau mất mẹ.