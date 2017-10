Bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You're The Apple Of My Eye) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Bả Đao, do Trần Nghiên Hy và Kha Chấn Đông đóng chính, đã tạo nên hiện tượng trên màn ảnh Đài Loan năm 2011, gặt hái doanh thu 170 triệu đài tệ, trở thành bộ phim đề tài học đường ăn khách nhất của điện ảnh xứ Đài.



6 năm sau, điện ảnh Nhật Bản làm lại bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, do đạo diễn Yasuo Hasegawa dàn dựng, vai nam chính Kha Cảnh Đằng được giao cho sao thần tượng Yuki Yamada, vai nữ chính Thẩm Giai Nghi được giao cho Asuka Saito - thành viên nhóm nhạc Nogizaka46 đảm nhận.

So với nguyên tác cũng như phiên bản Đài Loan thì phiên bản Nhật có sự thay đổi về bối cảnh. Câu chuyên ở Đài Loan thập niên 1990 được đổi thành thập niên 2000 ở Nhật Bản, nhưng bộ phim vẫn giữ một phần ngoại cảnh ở Đài Loan.

Ngày 25.10, đoàn làm phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã có mặt tại thành phố Tân Đài Bắc bấm máy những thước phim đầu tiên ở phố cổ Ping Shi, trạm xe lửa Jing Tong.

Trong chuyến sang Đài Loan quay ngoại cảnh, đoàn làm phim đã được Cục Du lịch thành phố Tân Đài Bắc hỗ trợ thủ tục hành chánh và địa điểm ghi hình. Ngoài ra, cục du lịch địa phương còn sắp xếp cho đoàn làm phim tham quan một số điểm du lịch và trải nghiệm phong tục thả lồng đèn cầu nguyện.

Bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi phiên bản Nhật dự kiến ra mắt khán giả vào mùa thu năm 2018.

