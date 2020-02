Diễn viên Bình An bị nhắn tin ‘đe dọa’ khi đóng phim 'Tiệm ăn dì ghẻ'

Trong đoạn hội thoại được đăng tải, nam diễn viên bị một tài khoản lạ dùng lời lẽ xúc phạm. Người này bình luận: “Nhìn mày đóng phim Tiệm ăn dì ghẻ với thái độ nhỏ nhen, hành động đê hèn và tính cách bê đê. Chỉ muốn tát cho mày vài cái. Đừng để gặp ngoài đường". Tuy nhiên, Bình An lại bình thản đón nhận với một thái độ thoải mái. Anh viết: “Đây là một dấu hiệu của việc mình đã vào vai quá đạt ư". Dòng trạng thái của Bình An lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú phản ứng của Bình An trước tình huống này.

Một tài khoản bình luận: “Đúng là cuộc sống . Diễn chưa đạt cũng chửi, diễn vào vai quá cũng chết anh ạ". “Căng quá em trai nhỉ, nhưng như vậy là thành công rồi đấy. Diễn quá đểu, nhập vai quá tốt", khán giả khác bình luận. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả cho rằng đây là chiến lược PR tên tuổi của nam diễn viên. “Nhìn cách nhắn tin có vẻ soạn kỹ, xin cho hỏi ai cùng anh dựng lên tình huống để PR cho cái diễn nhạt nhẽo của anh vậy", một khán giả nêu quan điểm.

Bình An khiến nhiều người ngưỡng mộ trước chuyện tình đẹp với Á hậu Phương Nga Ảnh: FBNV

Bình An sinh năm 1993, gây chú ý bởi gương mặt điển trai. Anh tham gia nhiều vai diễn trong các dự án như Lạc giới, Mối tình đầu của tôi, Gái già lắm chiêu 3… Tuy nhiên, nam diễn viên cũng vướng nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất. Thậm chí, nhiều người cho rằng nét diễn của anh còn đơ, chưa để lại ấn tượng sâu sắc. Trong phim Tiệm ăn dì ghẻ, Bình An đảm nhận vai Phillip. Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ song Bình An lại gặp phải tình huống “dở khóc dở cười".

Hiện tại, Bình An đang có mối quan hệ tình cảm với Á hậu Phương Nga. Cai hai công khai hẹn hò vào dịp Valentine 14.2.2019 bằng một bức ảnh tình tứ trên trang cá nhân. Trước đó, họ vướng tin đồn tình cảm kể từ sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 kết thúc. Tuy nhiên, cặp đôi đều phủ nhận. Kể từ sau khi công khai tình cảm, bộ đôi diễn viên - á hậu không ngại đăng tải hình ảnh thân mật, xưng hô là “cậu - mợ” trên trang cá nhân.