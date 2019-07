Diễn viên đóng thế Vin Diesel trong ‘Fast 9’ bị nạn, rơi từ độ cao 9m

Theo The Sun, một diễn viên đóng thế Vin Diesel trong phim Fast and Furious 9 đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu sau khi rơi từ độ cao hơn 9m. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. The Sun tiết lộ anh bị thương nặng phần đầu và đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàng gia London. Tai nạn này xảy ra vào trưa 22.7 (giờ địa phương) tại phim trường Warner Bros Studios ở Leavesden (Herts, Anh).

Đặc biệt, một thành viên trong đoàn làm phim cho hay Vin Diesel rất bàng hoàng trước sự cố. Người này nói: “Diễn viên đóng thế đó đã rơi từ độ cao hơn 9m. Chúng tôi tìm thấy Vin Diesel trên phim trường sau đó. Anh ấy tái mét, hoàn toàn sốc và bật khóc. Anh ấy đã chứng kiến tất cả”. Được biết, trước đây, một diễn viên đóng thế khác của Vin Diesel là Harry O’Connor đã tử vong khi quay một cảnh hành động trong bom tấn xXx hồi năm 2002.

Trực thăng đến phim trường đưa nạn nhân đi cấp cứu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE SUN

Vài nguồn tin trong ê-kíp Fast and Furious 9 cũng chia sẻ thêm về vụ việc. Một nhân viên kể lại rằng diễn viên đóng thế Vin Diesel đã gặp nạn trong lúc đang quay một cảnh nhảy ra khỏi ban công một tòa nhà rất cao. Theo bố trí thì dây cáp sẽ giúp anh từ từ tiếp đất một cách an toàn, nhưng không hiểu lý do vì sao nạn nhân lại lao xuống dưới và đầu đập thẳng xuống đất.

Người này bổ sung: “Máy quay ghi lại toàn bộ và rõ ràng diễn biến của sự việc kinh khủng này. Chúng tôi đã giao cho cảnh sát rồi”. Những người có mặt trên phim trường đều đoán rằng nhiều khả năng dây cáp bị đứt, khiến nạn nhân rơi tự do từ độ cao hơn 9m.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez và Chris Bridges trên trường quay phần 9 sê-ri phim hành động đình đám ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau tai nạn, việc quay phim bị dừng lại ngay lập tức. Các diễn viên cũng như nhân viên đoàn phim trở về nhà trong trạng thái bàng hoàng bởi sự cố thương tâm. Trường quay Fast and Furious 9 bị phong tỏa để cảnh sát tiến hành điều tra. Đáng chú ý, cách đây 1 tháng, studio này cũng từng xảy ra sự cố khi thành viên ê-kíp phim The Witches ẩu đả, đâm chém nhau đến mức nhập viện.

Fast and Furious 9 quy tụ dàn sao Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron… Phim dự kiến công chiếu vào tháng 5.2020. Vẫn chưa rõ sự cố trên có ảnh hưởng đến lịch phát hành của tác phẩm hay không.