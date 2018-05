Diễn viên 'Harry Potter' kết hôn tại Ý

Ngôi sao người Anh tiết lộ trên trang cá nhân hôm 28.5 (giờ Anh) rằng anh đã kết hôn với Angela Jones ở Ý. Cả hai chọn trang phục cưới truyền thống, dạo bước trong khung cảnh lãng mạn.

Cặp đôi đính hôn hồi tháng 11.2016 tại Paris (Pháp), chưa đầy một năm kể từ ngày đầu gặp gỡ. Nam diễn viên Me before you gặp bà xã tại sự kiện Wizarding World of Harry Potter ở Orlando, Florida, Mỹ, nơi Angela Jones làm nhà tổ chức sự kiện cho dự án này, theo TMZ. Nữ blogger về phong cách sống của Mỹ cũng chia sẻ về chuyện tình cảm trên Sunshine State of Me: "Tôi chưa bao giờ tin vào những người bạn tâm giao cho đến khi chúng tôi gặp gỡ. Đến từ hai quốc gia khác nhau, cách 4.334 dặm, nhưng chúng tôi hợp nhau đến lạ lùng. Sau vài tháng kể từ cuộc họp đó, anh đề nghị tôi bay đến Paris và cầu hôn tôi. Vâng, y như chuyện cổ tích".

Matthew Lewis năm nay 28 tuổi. Anh nhận đóng vai Neville Longbottom năm 12 tuổi đến năm 22 tuổi, với 8 tập Harry Potter. Từ một cậu học sinh mũm mĩm thường xuyên bị trêu chọc, "Neville" lúc trưởng thành trở nên bảnh trai hơn hẳn, với chiều cao 1,85m và vóc dáng 6 múi.

Từ năm 2013, Lewis trở thành một khuôn mặt nhận được nhiều sự yêu thích của các đạo diễn, dù sự nghiệp không quá ồn ào hoành tráng nhưng cũng đủ cho anh không hề mờ nhạt. Các tác phẩm của anh gồm có Wasteland, The Sweet Shop, The Reporter, Me Before You, Terminal...