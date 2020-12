Diễn viên Hồ Bích Trâm: “Tôi lì lắm, có thể bán xe, bán nhà để làm phim”

Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, lớn lên ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tuổi thơ của cô là những ngày cơ cực khi gia đình ly tán.

Cô gái Quảng Ngãi thân thiện, bền chí

Cuộc sống khốn khó đã “nung nấu” trong Hồ Bích Trâm ý định rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm 15 tuổi, Trâm bắt đầu hành trình chinh phục “miền đất hứa”. Công việc đầu tiên cô làm là phụ việc ở quán cơm. Với vẻ ngoài xinh xắn, năm 2009, khi được người anh họ gợi ý, cô nộp đơn đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Kết quả, cô vượt qua hàng nghìn thí sinh khác, để đứng trong danh sách 100 thí sinh đậu vào khoa diễn viên. Thời điểm đó, Trâm hay tin cha mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đúng thời điểm nhận giấy báo trúng tuyển, và sau đó ít lâu, ông qua đời. Khó khăn chồng khó khăn nhưng cô gái miền Trung vẫn không nản lòng để cố gắng gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, Hồ Bích Trâm đã phải trải qua nhiều khó khăn Ảnh: Nguyễn Dương

Hồ Bích Trâm từng lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010 và giành giải Miss Thân thiện. Cô đã đóng các phim truyền hình: Thuyền giấy, Canh bạc cuộc đời, Khu vườn bí ẩn, Con đường hoàn lương, Mẹ hổ dạy con dâu, Muôn kiểu làm dâu, Đường hoang lạc bước, Hoa cúc xanh, Mơ hoang, Vùng hạ chuyển mình, Con gái bố già, Đánh tráo số phận... Gầy đây nhất, Hồ Bích Trâm và người yêu cũ là diễn viên Minh Luân vào vai cha con trong phim Lời nguyền lúc 0h, đóng cùng các diễn viên: Thanh Trúc, Huỳnh Đông, Thanh Bình... Cô cũng tham gia nhiều gameshow trên các kênh truyền hình của VTV , HTV, Today TV, THVL như Cầu thủ nhí 2020, Cùng nhau tỏa sáng, Nhanh như chớp, Siêu bất ngờ, Một nửa hoàn mỹ, Bộ ba siêu đẳng...

Đợt bão lũ miền Trung vừa qua, Hồ Bích Trâm chia sẻ, nhà cô bị tốc mái nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình khác ở các vùng thiệt hại nặng nề của Quảng Ngãi. Chưa kịp tích trữ lương thực nhưng nhà bán hàng tạp hóa nên mẹ và em trai cô tạm thời có mì tôm ăn qua ngày. Ngay khi hay tin các địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão số 9, diễn viên Hồ Bích Trâm thu xếp công việc tại TP.HCM để về quê giúp đỡ người dân đồng hương.

Hồ Bích Trâm đi làm từ thiện ở miền Trung đợt bão lũ vừa qua Ảnh: NSCC

Hồ Bích Trâm cho biết, để chuẩn bị nguồn lực giúp đỡ người dân vùng thiên tai, ngoài trích từ tiền cá nhân mình, cô cũng kêu gọi mạnh thường quân và kết quả có được gần 400 triệu đồng trong những ngày đầu vận động. Biết được đồng nghiệp đàn em về quê làm việc nghĩa, diễn viên Đại Nghĩa gửi ủng hộ cô 200 triệu. “Thật may mắn được mọi người tin tưởng, góp sức với số tiền khoảng 800 triệu đồng để chia sẻ với bà con”, Hồ Bích Trâm bộc bạch. Trong 5 ngày liên tục đi cứu trợ bà con, tổng cộng nữ diễn viên đã hỗ trợ tiền mặt sửa nhà khoảng 50 hộ và trao khoảng 700 phần quà tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, mỗi huyện từ 2-3 xã.

Hồ Bích Trâm tràn đầy năng lượng, quyến rũ mừng tuổi 30 rực rỡ

Những ngày cuối năm 2020, khi mọi hoạt động đang bước vào những khâu nước rút thì diễn viên Hồ Bích Trâm cũng không ngoại lệ khi cô bận kín lịch với việc đóng phim, tham dự các sự kiện và nhất là công việc kinh doanh . Thế nhưng, nữ diễn viên không quên tự thưởng cho mình những ngày thoải mái nhất để đón mừng một tuổi mới đầy rực rỡ và ấm áp.

Hồ Bích Trâm thực hiện bộ ảnh mới để ghi lại khoảnh khắc tuổi mới thanh xuân đầy màu sắc Ảnh: Nguyễn Dương

Chia sẻ về tuổi mới cũng như năm 2020, Hồ Bích Trâm cho biết: “Năm nay là một năm nhiều dấu ấn với tôi khi 2020 là tròn 10 năm tôi làm nghề và tròn 15 năm tôi xa gia đình, sống tự lập tại TP.HCM. Năm 2020 đối với tôi cũng có những khó khăn như mọi người là lần đầu thử sức thực hiện webdrama lại ảnh hưởng do nhiều đợt dịch bệnh. Thế nhưng, tôi may mắn khi phim công chiếu lại nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả. Bằng chứng là webdrama do tôi sản xuất Vương miện xương rồng nhận được để cử giải thưởng điện ảnh Ngôi sao xanh 2020. Đó là niềm hạnh phúc to lớn với tôi”.

Khi được hỏi thời gian vừa qua Hồ Bích Trâm có phần im ắng trong các hoạt động, cô không ngại chia sẻ rằng bản thân mình dành thời gian khá nhiều cho gia đình. “Bão lũ miền Trung ập đến, nhà tôi cũng bị ảnh hưởng nặng. Tôi lớn lên trong khổ cực và từng sống chung với bão lũ nên hiểu thấu hết nỗi khổ của bà con phải chịu thiệt hại như thế nào. Khi bão số 9 ập đến, tôi đã khóc khi nhìn thấy mọi thứ tan hoang. Không cần chuẩn bị hay suy nghĩ quá lâu, tôi thu xếp mọi việc và ngay lập tức đứng ra kêu gọi mạnh thường quân. Tôi quá bất ngờ khi lần đầu kêu gọi đã nhận được số tiền hơn 800 triệu để chia sẻ bớt khó khăn cho bà con quê mình” – Hồ Bích Trâm nói.

30 tuổi, Hồ Bích Trâm không ngại khi thú nhận mình “đã già thật rồi”, sau nhiều lời hối thúc kết hôn, Hồ Bích Trâm cho biết: “Đúng là 30 tuổi không còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện rong chơi vài năm nữa. Thế nhưng do tôi cứ bị cuốn theo công việc nên quên mất bản thân mình sắp già! (cười lớn). Sau các mối tình, tôi rút ra bài học cho mình là không muốn ồn ào mọi thứ lên, tôi muốn giữ cho riêng mình biết thôi là đủ. Trong tình yêu, tôi đã tỉnh táo và lớn hơn rồi. Tôi đã chín chắn hơn trong việc lựa chọn cho mình một nửa biết chia sẻ và yêu thương mình hơn”. Hồ Bích Trâm nói cô tự lo cho cuộc sống của mình, không nhất thiết phải có người đàn ông làm "điểm tựa" cho mình và muốn yêu một người đàn ông thực sự chung thủy, cầu tiến.

Ở tuổi 30, Hồ Bích Trâm chưa vội tính chuyện lấy chồng mà sẽ "cày" để dành tiền làm phim chiếu trên mạng Ảnh: Nguyễn Dương

“Tôi bây giờ vừa đi quay, vừa đi show, còn bán thêm hàng online – cực lắm chứ không phải đùa. Sáng 6 giờ tôi ra khỏi nhà đi quay, được về sớm thì tôi livestream bán hàng sớm còn về khuya sau 10 giờ cũng vẫn làm thêm đến 4 giờ sáng mới được nghỉ. Nhiều lúc thấy tủi thân vì khổ, nhưng thôi mình còn lo cho gia đình nên cố gắng, riết cũng quen luôn. Tôi là người của công việc nên cứ làm suốt không muốn nghỉ ngơi. Mình còn trẻ, còn sức khỏe thì 'cày' thôi” – Hồ Bích Trâm tâm sự.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hồ Bích Trâm cho biết cô đang dành dụm tiền để tiếp tục làm phim mới của riêng mình. “Cuối tháng 12 này tôi bấm máy phim Tết của mình và 1 phim truyền hình mới nữa. Sau webdrama Vương miện xương rồng, nhiều người khuyên tôi nên đi con đường an toàn là chỉ đi đóng phim và kinh doanh thôi chứ đừng gom tiền lẻ mỗi ngày để bỏ vốn làm phim. Thế nhưng tôi vẫn lì, cứng đầu và đam mê lắm, nếu phim sau không có tài trợ thì tôi vẫn làm. Tôi có thể bán xe, bán nhà để làm phim chẳng sao cả, vì nhà hay xe vẫn còn có thể làm để mua được, miễn mình còn sức khoẻ và nhất là đam mê thì làm thôi”.