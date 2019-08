Diễn viên Phương Hằng: Thoát vai nhưng vẫn 'cảm nắng' bạn diễn

Mới đây, tham gia chương trình Bốn mùa yêu thương với chủ đề Tác hại của ngoại tình tư tưởng, diễn viên Phương Hằng đã có những chia sẻ với MC Cát Tường về chuyện quá khứ và đời sống hiện tại của mình.

Cô Út Minh của Gạo nếp gạo tẻ tâm sự: “Trong quá khứ em đã từng ngoại tình tư tưởng. Tuổi tầm mười mấy hai mươi thì chắc chắn không thể tránh trường hợp ''say nắng'' nếu như gặp một người có vẻ ngoài đẹp trai, quá ga lăng. Còn bây giờ thì không còn nữa”.

Tiếp câu chuyện quá khứ của mình, diễn viên Phương Hằng trải lòng: “Có lần em ''say nắng'' khi đi quay, lúc ở phim trường mình gần gũi với người đó, về nhà thì mình bình thường lại. Nhưng có những lúc mình vượt khỏi giới hạn, về đến nhà rồi nhưng vẫn nghĩ đến người đó. Lúc đầu nghĩ là tại tâm lý diễn viên nhưng một tuần lễ sau vẫn vậy, thì ra phát hiện mình có dấu hiệu ngoại tình tư tưởng rồi đó”.

Phương Hằng và Anh Tâm được khán giả biết đến và yêu mến với mối tình đáng ''ghen tị'' Ảnh: FBNV

Nghe câu chuyện, MC Cát Tường hỏi thêm: "Nếu mối quan hệ của mình và bạn trai đang vui vẻ thì không sao, bỗng một ngày nào đó xung đột với bạn trai và chợt nhận ra người mình đang ''say nắng'' tuyệt vời hơn bạn trai rất nhiều, Hằng có nghĩ vậy?". Diễn viên Phương Hằng chia sẻ: “Em lại không nghĩ vậy, em biết được mình như thế nào. Em so sánh và biết được do bạn trai thiếu quan tâm em, thiếu sự nhẹ nhàng, thiếu sự ga lăng thì bạn nam kia lại bù đắp cho em, nhưng khoảng một tuần lễ sau khi mình thăng hoa cảm xúc đó xong mình phát hiện ra, đâu mới là người yêu của mình và khi đã chọn người đó làm người yêu rồi thì phải chấn chỉnh tư tưởng”.

MC Cát Tường đặt câu hỏi rằng nếu đặt trường hợp ngược lại, Phương Hằng phát hiện chồng ngoại tình tư tưởng thì sẽ xử lý như thế nào? Út Minh của Gạo nếp gạo tẻ cho biết cô là người rất ghen nhưng sẽ cố gắng bình tĩnh để giải quyết: “Tất nhiên với bản năng của phụ nữ, vừa biết là mình ghen trước, nhưng em rất rõ ràng. Em phải xác minh đúng không và nói chuyện với bạn trai xem như thế nào”.

Tiết lộ về đời sống vợ chồng cùng ca sĩ Anh Tâm, diễn viên Phương Hằng nói: “Có những bạn nữ hay bình luận trên Facebook của anh Tâm, nhiều khi mình cũng ghen chứ chị. Anh ấy nói lên mạng xem các cô gái đẹp đó hôm nay thời trang mặc cái gì, sẽ hướng dẫn lại cho vợ. Thực tế thì em thấy anh ấy có làm điều đó, nhưng không biết bên trong có gì khác không. Tuy nhiên em hiểu chồng em như thế nào mà”.

Trả lời câu hỏi nếu chồng ngoại tình tư tưởng thì có tha thứ được không, diễn viên Phương Hằng thắng thắn: “Cách đây năm năm thì sẽ là không, dù ngoại tình hay chỉ thả thính, em rất ghen. Khi lập gia đình rồi, em nhận ra ngày xưa em sai. Vì ngoại tình tư tưởng chưa xảy ra thật, đôi khi mình phải nhìn nhận là mình có sai với chồng không để điều chỉnh”.

Cô cũng chia sẻ giữa vợ và chồng cũng cần phải chia sẻ những công việc, khó khăn với nhau. Và “nếu như một ngày nào đó có chuyện ngoại tình tư tưởng xảy ra, thì cần chia sẻ với nhau rõ ràng hơn. Vì nếu nó chỉ mới chớm thì sẽ có cách giải quyết, mình cần có cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng”.

Đồng thời diễn viên trẻ Phương Hằng cũng tự tin khẳng định từ khi có chồng cô không thèm nhìn đàn ông khác: “Hồi xưa khi có bạn trai em còn nhìn đàn ông khác còn thấy thích, nhưng bây giờ em nhìn đàn ông đẹp trai hơn vẫn không thích”.