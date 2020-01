Diễn viên Quốc Trường: 'Tôi thừa sức tạo chiêu trò nhưng không làm'

Sẽ không vì tiền mà chạy đua với phim

* Chào Quốc Trường. Nhìn lại một năm hoạt động nghệ thuật đã qua, điều gì khiến anh tự hào và tiếc nuối nhất?

- Diễn viên Quốc Trường: Năm nay tôi không tiếc nuối gì cả, tôi chỉ tự hào vì bản thân gặt hái được nhiều thứ. Đầu tiên là tình cảm yêu mến của khán giả và niềm hãnh diện của gia đình, dòng họ. Tiếp đó, tôi được mọi người biết đến sau 11 năm làm nghề và cái tiếp theo mới là thu nhập. Nếu tôi cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì khán giả sẽ thắc mắc tại sao tôi cứ đem chuyện tiền bạc ra để nói. Tôi xếp thu nhập cuối cùng để mọi người hiểu rằng tôi xem nhẹ nhất.

Bản thân tôi thấy mình may mắn khi được tham gia dự án Về nhà đi con. Nếu như không có phim ấy, cuộc đời làm nghệ thuật của tôi cũng chỉ lưng lửng như thế, và sau đó tôi sẽ lui về kinh doanh . Thành công của Về nhà đi con chứng minh rằng Tổ nghề đã thử thách tôi 11 năm qua để xem tôi như thế nào, tôi có còn mặn mà với nghệ thuật hay không. Điều đó chứng minh là tôi chưa bỏ nghề dù tôi có công việc kinh doanh thuận lợi.

* Quốc Trường của trước và sau Về nhà đi con khác nhau như thế nào?

- Khác nhiều chứ. Tôi sống chậm lại và ít thể hiện, khép kín hơn. Những cái được như tôi chia sẻ là tình cảm khán giả, niềm tự hào gia đình. Thường thì cái gì cũng vậy, nó cũng mang hai mặt lợi và hại. Tôi không nghĩ mình chỉ ăn may đâu bởi một dự án được cộng hưởng từ nhiều yếu tố lắm. Một kịch bản hay, một dàn cast quá đỉnh, chỉ có Quốc Trường không nổi tiếng thôi. Trong dàn cast của Về nhà đi con đều là những diễn viên hạng A ở ngoài Bắc. Tôi nghĩ điều đó không ăn may. Còn ăn may là khi một bộ phim làm ẩu, kịch bản hời hợt, diễn viên không nổi tiếng mà nếu thành công thì có thể gọi là ăn may.

Quốc Trường ghi dấu ấn với khán giả bởi vai diễn trong Về nhà đi con Ảnh: NVCC

* Nhiều người chỉ nổi lên từ một dự án sau đó không tìm được một vai diễn mới hay hơn hoặc liên tục bị so sánh. Bản thân anh có áp lực về điều này?

- Tôi không sợ gì hết. Sống tới ngoài 30 tuổi thì chẳng có gì phải sợ cả. Tôi hiểu được sự vô thường, nghệ sĩ ra đi mỗi ngày nên không có gì tôi sợ. Cái quan trọng nhất là tôi thấy vui, hạnh phúc. Nếu sợ, tôi đã không từ chối 3, 4 kịch bản sau Về nhà đi con dù được mời vai chính. Vì sao tôi từ chối? Vì tôi thấy cuộc sống của mình như vậy là được rồi, còn mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ nhận. Tôi cũng không sợ khán giả quên tôi, vì khán giả thương tôi không chỉ vai diễn mà vì họ tìm hiểu Quốc Trường ngoài đời. Chứ một vai Vũ đểu cán như vậy thì sẽ không thể nào tạo sức ảnh hưởng lớn nếu như tôi là con người sống tệ ở ngoài đời.

* Khi nhắc đến điện ảnh , nhiều người thường cho rằng Trấn Thành, Trường Giang là cái tên thu hút khán giả đến rạp. Có bao giờ Quốc Trường nghĩ mình sẽ cố gắng để đạt được vị trí như vậy?

- Tôi sẽ cố gắng trên con đường nghệ thuật nhưng tôi không cố gắng để được vị trí như vậy. Vì anh Thành, anh Giang và tôi không thể so sánh với nhau. Ví dụ nếu so sánh tôi với bác Nguyễn Chánh Tín lúc còn trẻ thì có thể so sánh được vì cùng là kép. Tôi càng không thể so sánh với anh Thành, anh Giang khi đóng hài, đó là sự so sánh khập khiễng. Tôi thần tượng Leonardo, một diễn viên đi sâu về nội lực, có một chút ngoại hình. Anh ấy sẽ không đóng phim thị trường quá nhiều mà tham gia các dự án mang tính nghệ thuật cao nhưng doanh thu phòng vé vẫn ngất ngưỡng. Đối tượng khán giả của anh ấy là người có trình độ dân trí cao. Đó cũng là lý do tôi từ chối nhiều lời mời thời gian qua. Vì tôi cần những kịch bản có chiều sâu, có thông điệp trong cuộc sống và trải nghiệm những nhân vật mới.

Đồng ý là khán giả sẽ quên nếu như một thời gian quá dài mình không xuất hiện. Nhưng khán giả không thể quên một người họ yêu thương trong thời gian quá ngắn. Tôi đặt cho mình cột mốc là trong 2 năm đổ lại, nếu như mình không hoạt động thì họ sẽ quên mình. Nhưng trước 2 năm đó, nếu như mình có dự án thì khán giả không thể quên mình được. Chẳng hạn như anh Thái Hòa, gần đây anh ấy không có dự án nhưng không ai quên ảnh. Quên hay không quên là do người khác nhìn nhận, nhưng vấn đề là một người khi đã được khán giả yêu quý rồi thì có 5 năm mọi người vẫn không quên mà sẽ chờ đợi. Tôi không thể so sánh với anh Hòa nhưng nếu tôi được yêu quý thì dù vắng bóng 5 năm, khán giả vẫn sẽ chờ đợi tôi.

Nam diễn viên tiết lộ bản thân từng từ chối nhiều lời mời sau Về nhà đi con vì thấy không phù hợp Ảnh: NVCC

* Thời điểm hiện tại, khi mà mọi người hướng đến phim thị trường nhiều hơn thì anh có thấy con đường mình đang đi đơn độc, mạo hiểm không?

- Tôi nghĩ phim thị trường cũng nên đóng nhưng phải có tính nhân văn, chứ không phải đến xem cười rồi về. Gần đây những phim hài của Việt Nam đều có tính nhân văn sâu sắc. Tôi nghĩ sau này mình cũng có thể đóng phim đó.

Tôi sẽ làm việc và hưởng lương theo đúng năng suất lao động và giá trị của tôi. Chắc chắn khi mời tôi quảng cáo, đóng phim thì phải phù hợp với giá trị. Tôi sẽ không vì tiền mà chạy đua với phim. Ngày xưa, vì tiền mà một năm tôi đóng vài phim truyền hình, nhận bừa những quảng cáo không phù hợp. Ngày nay tôi ít chọn dự án không phù hợp, nhưng đã chọn rồi thì cát sê phải phù hợp với tôi.

* Quốc Trường trải qua 10 năm làm nghệ thuật mới được khán giả chú ý. Trong suốt 10 năm đó, có bao giờ anh chùn bước?

- Tôi chưa bao giờ chùn bước cả. Đeo đuổi thì tôi sẽ làm cho tới, một khi mình đã yêu thích thì mình sẽ không bao giờ chùn bước. Chỉ có điều hướng đi khác là mình không còn bon chen để nổi tiếng nhưng mình phải hoạt động nghề một cách tử tế. Đó là con đường tôi đi và ai cũng thấy là tôi chẳng có chiêu trò gì trong nghệ thuật cả. Ba mẹ cũng khuyên tôi không được bỏ nghề. Vì gia đình tôi ở dưới miền Tây, đam mê nghệ thuật lắm.

Quốc Trường không sợ khán giả quên mình Ảnh: NVCC

Thực tế, với ngoại hình, cơ hội vai chính… nếu tôi chịu chiêu trò thì tôi sẽ nổi hơn được một chút. Tôi đủ sức để làm chiêu trò, cặp người này, người kia hoặc tạo một scandal nào đó để nổi tiếng nhưng tôi không làm. Vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng. Nếu như khi tôi nổi tiếng, người ta lục lại quá khứ của tôi và thấy những scandal trước đó thì sự nổi tiếng của tôi sẽ bị phai đi. Đó là minh chứng ngày hôm nay, khán giả khó tính lục lại quá khứ của tôi thì cũng chẳng có gì để bắt lỗi tôi cả. Tôi cũng chưa bao giờ được gạ gẫm. Tôi đặt câu hỏi là mình có xấu trai hay không, tại sao tôi chưa được một tin nhắn nào với giá 5.000 USD hay 10.000 USD. Tôi đang muốn ai gạ gẫm để xem tôi sẽ đối phó với tình huống đó như thế nào.

Ba mẹ hỏi chuyện kết hôn mỗi ngày

* Quốc Trường đón Tết Canh Tý như thế nào?

- Tôi ở bên cạnh gia đình từ khoảng 28 Tết đến mùng 10. Tôi không nhận phim nhiều nên thời gian rảnh lắm. Tết với tôi là những ngày chúng ta có thể quây quần bên nhau, đầy đủ các thành viên trong gia đình và kể cả bạn bè. Đó là một cái cớ để chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, chỉ một năm một lần.

* Nhiều người cho rằng nghệ sĩ thiệt thòi khi đi diễn Tết. Anh nghĩ sao về điều này?

- Cái gì cũng có giá của nó, cũng có lợi và hại. Các bạn diễn các bạn có tiền thì đó là giá của các bạn. Bạn được tiền, được nổi tiếng thì không được gần người thân, nên đừng so sánh. Còn người ta ở nhà sẽ không có tiền, không được nổi tiếng như bạn. Mỗi người sẽ có hạnh phúc riêng và giá trị mang lại riêng nên đừng bao giờ than rằng nghệ sĩ khổ, không được bên cạnh gia đình. Sẽ không có cây dao nào kề vào cổ và bắt bạn đi diễn Tết cả. Do chính bạn lựa chọn, đam mê nghề nên theo đuổi thôi. Bạn phục vụ đam mê chính là bạn đang phục vụ hạnh phúc của bạn, thì đừng mang ra nói rằng tôi khổ.

Nam diễn viên bị bạn bè nghi ngờ giới tính vì chưa kết hôn Ảnh: NVCC

* Những câu nói ám ảnh nhất của anh trong dịp Tết là gì?

- Có vợ chưa, đồng tính phải không, lộ đi má ơi… Những người bạn, người làm trong nghệ thuật thường hỏi tôi như vậy. Còn ba mẹ tôi hỏi chuyện kết hôn mỗi ngày, vì ba mẹ cần tôi có gia đình. Ở miền Tây thì phong tục sẽ cưới sớm. Tôi năm nay cũng 32 tuổi rồi mà chưa cưới thì cũng quan ngại lắm. Quan ngại ở đây không phải là giới tính mà sợ có con trễ. Ba mẹ rất thích tôi có con. Tưởng tượng nếu tôi có em bé thì dòng họ, gia đình sẽ rất cưng.

* Bản thân anh dự định khi nào sẽ tính đến chuyện kết hôn?

- Bất cứ khi nào, có thì lấy thôi. Ai thương tôi mà tôi thương lại thì tôi sẽ lấy thôi. Là một diễn viên, tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp thì tôi cũng sợ các cô gái khác sẽ ngại đến với mình. Đó cũng là bất lợi của tôi. Khi cái gì tôi cũng có cả, kể cả người đẹp bên cạnh mình thì có những người phù hợp với mình nhưng họ không tiến đến thì mình cũng không biết và sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi cũng không thể nào đi cua gái ngoài đường như ngày xưa được, cho nên việc tiếp xúc phụ nữ của tôi rất hạn chế. Mẫu bạn gái của tôi là đồng điệu trong tâm hồn, có quan điểm sống giống nhau và ngoại hình coi được. Tôi không đặt nặng chuyện bạn gái phải có thu nhập cao vì tôi nuôi được mà.

* Kế hoạch trong năm 2020 của Quốc Trường sẽ như thế nào?