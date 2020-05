Diễn viên ‘Thế giới hôn nhân’ diễn quá nhập vai khiến tính mạng gặp nguy

Thế giới hôn nhân đang đi đến hồi kết khi chỉ còn 2 tập cuối cùng sẽ phát sóng vào tuần này. Ở tập 14, ê-kíp phim đã để người phụ nữ mạnh mẽ như Sun Woo (Kim Hee Ae) rơi vào tình cảnh quẫn trí vì bị con trai xua đuổi, phát hiện bản thân thiếu sót trong khâu chẩn đoán khiến bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi vì mất niềm tin vào bản thân, Sun Woo xin nghỉ việc và về tịnh dưỡng tại một thành phố biển. Dù đã trải lòng với đồng nghiệp cũ là Ma Gang Seok (Park Choong Sun) nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi sự suy sụp tâm lý và quyết định tự vẫn để giải thoát. Trong thời gian Sun Woo nghĩ về con trai, bác sĩ tâm lý Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) đã xuất hiện kịp thời cứu sống cô.

Cảnh Sun Woo tự vẫn lấy nhiều nước mắt của khán giả Ảnh: cắt từ phim

Với khả năng diễn xuất của mình, phân đoạn bi thương của nhân vật Sun Woo đã được Kim Hee Ae khắc họa rất xúc động. Trên mạng xã hội Hàn Quốc như Naver, Pann, nhiều khán giả thú nhận rằng họ đã rơi lệ khi xem đến cảnh này và hiểu rõ hơn những biến cố mà cô đã trải qua trong suốt 14 tập phim.

Theo Dispatch, mới đây một thành viên đoàn làm phim có tên tài khoản Instagram always_surfing_with_you đã tiết lộ sự thật rằng cả Kim Hee Ae và Lee Mo Saeng đều tự mình diễn xuất mà không dùng đến diễn viên đóng thế dù cảnh quay này khá nguy hiểm. Theo đó, phân đoạn Sun Woo quyên sinh được thực hiện tại bãi biển Gangwon-do (phía đông bắc của Hàn Quốc) vào ngày 14.4 vừa qua. Tại thời điểm đó, hai diễn viên quá nhập tâm đến mức bị sóng biển cuốn ra xa đến nỗi nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn không dừng lại và ê-kíp sản xuất đã phải nhờ tới sự hỗ trợ từ đội cứu hộ để đưa Kim Hee Ae và Lee Mo Saeng vào bờ.

Kim Hee Ae và Lee Mo Saeng bị sóng cuốn ra xa nhưng vẫn tiếp tục diễn Ảnh: instagram NV

"Hai diễn viên bị cuốn rất xa bờ và đội cứu hộ đã phải nhảy xuống biển để đưa họ trở lại. Việc giải cứu đã được hoàn thành trong vòng một phút sau khi diễn viên thực hiện xong cảnh quay mạo hiểm này, đồng thời họ cũng rất bình tĩnh để thể hiện vai diễn. Đây là điều thật đáng tự hào cho cả ê-kíp thực hiện và đội ngũ cứu hộ. Diễn viên Lee Moo Saeng đã gửi lời cảm ơn tới nhân viên cứu hộ một cách chân thành. Việc thực hiện các cảnh quay ở biển khá là nguy hiểm, đặc biệt với những người không được tập luyện kỹ năng thường xuyên. Vai trò của đội cứu hộ là rất quan trọng trong những tình huống tương tự thế này", thành viên ê-kíp chia sẻ. Dưới bài đăng, cả hai nghệ sĩ đều được ca ngợi vì đã tự mình thực hiện cảnh quay nguy hiểm để mang lại cho khán giả những trải nghiệm chân thật mà không màng đến an nguy của bản thân.

"Tiểu tam" Han So Hee bị "ném đá" vì diễn đơ

Han So Hee được ví von như bản sao của Song Hye Kyo Ảnh: Instagram

Bên cạnh dàn diễn viên chính gạo cội, nhân vật "tiểu tam" do Han So Hee đóng lại bị chê nhạt nhòa ở những tập cuối. Nhờ gương mặt xinh đẹp được so sánh với Song Hye Kyo, nữ diễn viên đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên bên cạnh đàn chị Kim Hee Ae, Han So Hee lại tỏ ra hụt hơi khi diễn những cảnh tâm lý của nhân vật Yeo Da Kyung sau khi chính thức trở thành vợ của Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Việc Han So Hee được đề cử cho giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở Baeksang lần thứ 56 càng khiến khán giả chỉ trích nhiều hơn vì cho rằng khả năng diễn xuất của cô còn non kém, không thể sánh bằng Kim Da Mi (Itaewon Class) hay Jeon Mi Do (Hospital Playlist).