Diệp Bảo Ngọc chọn áo dài đón Tết vì muốn dạy con về giá trị văn hóa

Minh Châu lựa chọn ba màu sắc gồm trắng, vàng, đỏ để thực hiện những mẫu trang phục dành cho mùa xuân. Theo anh, đây là những màu sắc đặc trưng với Tết nhưng cũng phù hợp với vẻ ngoài của Diệp Bảo Ngọc. Nếu như màu trắng tạo cảm giác tươi mới, trẻ trung, màu đỏ gợi nhớ đến hình ảnh câu đối, phong bao lì xì thì sắc vàng rực rỡ khiến nhiều người liên tưởng đến hoa mai. Bên cạnh đó, chính màu sắc này sẽ giúp người mặc trở nên tự tin, nổi bật hơn khi xuống phố trong dịp đầu năm mới.

Bận rộn với công việc, Diệp Bảo Ngọc cho biết sẽ ưu tiên dành thời gian Tết cho gia đình Ảnh: NVCC

Một trong những yếu tố được nhà thiết kế Minh Châu chú trọng trong loạt thiết kế này chính là chất liệu vải. Anh cho biết toàn bộ những trang phục trong bộ ảnh được may trên nền chất liệu vải độc quyền, có độ co giãn tốt giúp người mặc thoải mái hơn. “Vào dịp Tết, mọi người thường có nhiều hoạt động nên chất liệu vải là một yếu tố quan trọng. Có không ít người tâm sự về việc ngại mặc áo dài vì gò bó, nóng nực thế nên tôi tìm cách khắc phục những hạn chế này bằng việc tạo ra những sản phẩm có vải co giãn, từ đó giúp phái đẹp tự tin diện tà áo truyền thống của dân tộc trong dịp Tết".

Cô ưu tiên chọn áo dài làm trang phục mặc ngày Tết bởi đó là cách gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc Ảnh: NVCC

Bên cạnh chất liệu thì họa tiết cũng là yếu tố được nhà thiết kế Minh Châu tập trung thực hiện. Bộ sưu tập mới gợi nhớ không khí của mùa xuân thông qua hình ảnh chim muông, hoa lá… Theo nhà thiết kế Minh châu, anh áp dụng hai kỹ thuật trong quá trình làm sản phẩm. Những bông hoa được đính nổi thủ công, tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh cho bộ trang phục. Trong khi đó, ở một số mẫu trang phục, nhà thiết kế lại lựa chọn kỹ thuật kết cườm, góp phần tôn lên nét đẹp quý phái nhưng vẫn rất hiện đại của Diệp Bảo Ngọc. Nhà thiết kế Minh Châu cũng đa dạng cổ áo như cổ trụ, cổ tròn… giúp người mặc vừa gợi cảm, vừa thanh lịch.

Diệp Bảo Ngọc lựa chọn những thiết kế mang màu sắc nổi bật nhằm phù hợp với không khí mùa lễ hội Ảnh: NVCC

Nhà thiết kế Minh Châu cho biết khi thực hiện bộ trang phục này, anh đã mất nhiều thời gian để tìm một người mẫu phù hợp. Bản thân nhà thiết kế muốn hướng đến một người đẹp vừa có nét hiện tại, vừa cá tính. “Tôi chọn Ngọc vì cô ấy toát lên được những gì mà bộ sưu tập hướng đến. Ở Ngọc có vóc dáng đẹp, chiều cao lý tưởng để có thể tôn lên tà áo dài dân tộc. Hơn hết, chính nguồn năng lượng tươi trẻ mà cô ấy truyền tải đã hoàn toàn thuyết phục tôi", anh chia sẻ.

Trong khi đó, nhà thiết kế Minh Châu khẳng định Tết sẽ mất đi tinh thần vốn có nếu thiếu áo dài Ảnh: NVCC

Nhà thiết kế Minh Châu cũng đưa ra quan điểm của mình về tà áo dài dân tộc ngay thời điểm câu chuyện về trang phục này trở thành sự quan tâm của dư luận. Anh cho biết không riêng gì Tết cổ truyền mà bất kỳ một dịp nào, sự xuất hiện của tà áo dài cũng trở nên ý nghĩa. “Nhiều người nói Tết mặc áo dài là lạc hậu, bản thân tôi nghĩ những ai có quan điểm đó mới lạc hậu. Không chỉ tôn lên đường cong của phụ nữ Việt, tà áo dài còn mang một ý nghĩa quan trọng về giá trị văn hóa. Tết cổ truyền sẽ mất đi tinh thần vốn có nếu thiếu áo dài", anh khẳng định.