'Diệp Vấn 4' nhận lời khen của giới phê bình Mỹ nhưng bị 'tẩy chay' ở Việt Nam

Trải qua 3 phần phim và 1 phần ngoại truyện, loạt phim về võ sư Diệp Vấn, người được mệnh danh là huyền thoại võ thuật Trung Hoa vẫn còn nhiều chất liệu khai thác để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Đạo diễn Hồng Kông Diệp Vĩ Tín, người làm nên thành công vang dội của 3 phần đầu tiên tiếp tục chỉ đạo cho phần cuối cùng này. Còn ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan tiếp tục hóa thân vào vai võ sư xuất thân từ Phật Sơn, song câu chuyện phần thứ tư lại chứa đựng nhiều yếu tố bi kịch về cuộc đời lẫn sự cô độc của ông.

Kết thúc phần 3, Diệp Vấn trở thành "gà trống nuôi con" khi vợ mất vì bệnh ung thư. Phần 4 tiếp tục mạch truyện trước nhưng mốc thời gian là vào năm 1964, lúc này Diệp Vấn đã hơn 70 tuổi. Phát hiện mình bị ung thư thanh quản do nhiều năm hút thuốc, chưởng môn họ Diệp sau đó đã quyết định sang San Francisco (Mỹ) để kiếm trường cho con và dạy võ. Thế nhưng người Mỹ lại không hiểu được võ thuật Trung Hoa. Đồng thời chính Diệp Vấn lại bị thử thách nhiều lần ngay trên đất Mỹ, nơi cộng đồng Hoa kiều bị dân Mỹ nhìn với ánh mắt phân biệt.

Là tác phẩm tiểu sử, võ thuật thể hiện lòng tự tôn dân tộc, Diệp Vấn 4 có nhiều màn võ thuật đẹp mắt, đặc biệt giữa Diệp Vấn và Tổng hội trưởng người Hoa ở Mỹ do Ngô Việt đóng hay với một nhân vật đình đám khác là anh chàng võ sĩ xuất thân từ Hải quan Mỹ là Barton Geddes (Scott Adkins). Tuy ngoài 70 tuổi nhưng Diệp Vấn vẫn chứng tỏ sức dẻo dai qua thời gian bởi những đường võ đẹp mắt.

Ảnh: Well Go USA Entertainment

Nhận xét về tác phẩm đưa tên tuổi Chân Tử Đan từ diễn viên Hoa ngữ trở thành một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng trên thế giới , cây bút Wade Major viết cho FilmWeek nhận xét: "Những pha chiến đấu trong phim dữ dội. Chân Tử Đan vẫn phong độ như xưa". Còn tác giả Elizabeth Kerr viết trên The Hollywood Reporter cho rằng, tên tuổi của Chân Tử Đan là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm, đồng thời dự án lần này "có vẻ trầm lắng hơn các phần trước do ít hô hào đao to búa lớn, hạn chế các mốc lịch sử gây nặng nề người xem và tập trung vào bi kịch của một người đàn ông khi ông ta đối mặt với đạo đức bản thân".