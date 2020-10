Điều gì khiến 'Người lạ hoàn hảo' trở thành phim làm lại nhiều nhất lịch sử?

Những phim khiến thế giới 'không ngán' khi làm lại liên tục Phim Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Disney ra mắt năm 1996 là bản phim nổi tiếng hơn những bản làm lại khác Ảnh: Disney Một cảnh trong phim A Star is Born, phim được làm từ cuối thập niên 1930 đến nay Ảnh: Warner Bros. Theo thống kê của Insider tháng 12.2019, ngoài Người lạ hoàn hảo, điện ảnh thế giới có nhiều phim tiêu biểu được làm lại liên tục trong lịch sử và trở nên quá quen thuộc với nền giải trí đại chúng từ nhiều thập niên trước đến nay. Trong số đó, có thể điểm qua những cái tên tiêu biểu như A Star is Born (được làm lại 3 lần, bản gốc ra đời năm 1937, 3 bản làm lại vào các năm 1954, 1976 và 2018); phim câm, thể loại kinh dị là Phantom of the Opera ra đời năm 1925, được làm lại vào các năm 1943, 1962 và 1989; phim Oliver! (chuyển thể từ tiểu thuyết của Charles Dickens) ra đời năm 1968 nhưng là thể loại nhạc kịch, trước bản này, các phiên bản không thuộc nhạc kịch từng được sản xuất rơi vào các năm 1922, 1933, 1948, 2005 và 2007; phim Thằng gù nhà thờ Đức Bà (chuyển thể từ tiểu thuyết của Victor Hugo) ra mắt lần đầu năm 1923, sau đó được làm lại vào các năm 1939, 1956, 1982, 1996 và 1997...