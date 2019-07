Đình Khánh Hội (Q.4) liên tục mất tượng ‘ông Nhật’, ‘bà Nguyệt’… gần cả tỉ đồng

Ngày 16.7, UBND TP.HCM có công văn gửi Công an TP.HCM và UBND quận huyện về việc tăng cường công tác an ninh, an toàn tại di tích và các công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa.

UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM và UBND Q.4 chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q.4 điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng trộm cắp hiện vật tại di tích đình Khánh Hội để xử lý theo quy định của luật Di sản văn hóa và luật Hình sự; báo cáo kết quả điều tra, xử lý cho UBND TP.HCM.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM và UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có kế hoạch tăng cường công tác an ninh, an toàn tại di tích và các công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quản lý, báo cáo kịp thời cho UBND TP.HCM và Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nắm.

Được xếp di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố UBND TP.HCM đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp thành phố cho 7 kiến trúc nghệ thuật, trong đó có đình Khánh Hội và nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, cuối tháng 6.2019, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về việc mất trộm hiện vật tại di tích đình Khánh Hội ở số 71-73 đường Nguyễn Tất Thành (P.13, Q.4). Theo đó từ cuối năm 2018, tại di tích này xảy ra hai vụ trộm hiện vật với giá trị tài sản lớn.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 10.10.2018, đối tượng trộm cắp lấy một tượng bà Nguyệt trên mái đình. Hội đồng thẩm định đã thẩm định giá trị hiện vật tượng bà Nguyệt vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chất liệu gốm Cây Mai (gốm Sài Gòn xưa) và là cổ vật có giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Vụ trộm thứ hai xảy ra ngày 23.3.2019, đối tượng trộm cắp tiếp tục lấy trên mái đình một tượng ông Nhật, một tượng cá hóa long và bẻ gãy một tượng cá hóa long còn lại. Theo kết quả giám định, các hiện vật nêu trên có niên đại vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chất liệu gốm Cây Mai và là cổ vật. Về giá trị, tượng ông Nhật giá khoảng 300 triệu đồng, tượng cá hóa long trị giá 300 triệu đồng.

Cả hai vụ trộm này đều được đình Khánh Hội, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM báo và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.4 điều tra. Tuy nhiên đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.4 chưa điều tra được đối tượng trộm cắp để xử lý theo quy định của pháp luật.