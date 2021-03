Disney đang phát triển loạt phim truyền hình ăn theo series 'Hawkeye'?

Chưa ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ thế nhưng loạt phim siêu anh hùng Hawkeye (Jeremy Renner đóng chính vai Clint Barton/Hawkeye) đã có dự án phim truyền hình ăn theo đang được phát triển, tập trung vào tuyến nhân vật phụ trong dự án.

Cụ thể, nguồn tin của tạp chí Variety cho biết dự án chưa rõ tên này sẽ kể về nữ siêu anh hùng Echo (Alaqua Cox đóng). Nữ diễn viên Alaqua Cox đóng trong series Hawkeye, đồng thời sẽ xuất hiện trong series riêng về nhân vật do mình đảm nhận.

Về series Hawkeye, các sự kiện trong loạt phim này diễn ra sau các diễn biến trong bom tấn Avengers: Endgame . Nhiều dự án phim truyền hình đã, đang và sẽ đổ bộ nền tảng Disney + thời gian gần đây như WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki; còn series Hawkeye dự kiến ra mắt cuối năm 2021. Do là series phát triển thêm nên ngày công chiếu cùng nhiều thông tin bên lề khác của dự án về nữ siêu anh hùng Echo vẫn chưa được tiết lộ.

Bên cạnh những dự án phim truyền hình trên, thời gian tới, ngoài Hawkeye nhiều series khác dự kiến "đổ bộ" Disney+ như Ms. Marvel, She- Hulk , Moon Knight, What If?, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, The Guardians of the Galaxy Holiday Special và một series chưa rõ tên về thế giới hư cấu Wakanda (xuất hiện trong phim điện ảnh Black Panther).