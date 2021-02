Chủ tịch Kevin Feige tiết lộ về loạt phim đình đám của 'vũ trụ Marvel'

Có 10 phim truyền hình do Marvel sản xuất để chiếu trên nền tảng Disney+ những năm tới, không tính series WandaVision kể về đời tư đầy uẩn khúc của "phù thủy đỏ" Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng), theo nguồn tin của tạp chí Hollywood Reporter ngày 24.2.

Ông Kevin Feige dù không chia sẻ về hướng đi cụ thể sắp tới của series WandaVision nhưng khả năng là các mùa phim thứ 2, thứ 3 vẫn có khả năng được thực hiện. Ông bộc bạch: "Khi chúng tôi làm một phim, chúng tôi hy vọng là sẽ có phần hai, phần ba..." Về những dự án phim siêu anh hùng đã kể ở trên, ông cho hay: "Những phim đề cập ở trên chúng tôi đang bắt tay quay, nhưng vẫn có kế hoạch để dọn đường cho phần hai, thậm chí phần 3 sau đó nữa..."

Thời gian tới, các dự án truyền hình của Disney+ sẽ được ra mắt khán giả lần lượt như Loki có Tom Hiddleston đóng chính (sẽ chiếu 11.6), Hawkeye (dự kiến chiếu cuối năm nay)...

Các dự án điện ảnh sắp 'đổ bộ'

Khi Black Widow chính thức được trình chiếu thì những phim khác mới có thể được ra rạp. Sau dự án Black Widow, khán giả thế giới dự kiến sẽ được xem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vào ngày 9.7, Eternals vào ngày 5.11 và Spider-Man: No Way Home vào ngày 17.12. Đây là những dự án điện ảnh sẽ "đổ bộ" vào năm nay, những dự án điện ảnh sau đó như Doctor Strange and the Multiverse of Madness dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25.3.2022.