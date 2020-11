'Moon Knight': Tham vọng mở ra thế giới mới mẻ, kỳ quặc của Marvel

Một thế giới siêu anh hùng rộng lớn hơn, kỳ quặc hơn nữa đang được Marvel/Disney phát triển qua loạt phim Moon Knight là nhận định của tạp chí Hollywood Reporter trong bài đăng số cuối tháng 10 qua. Vậy Moon Knight là ai? Siêu anh hùng này có gì đặc biệt khiến cho khán giả phải trông đợi và nó "móc nối" với các thế giới siêu anh hùng khác như thế nào?

Nhìn sang "vũ trụ điện ảnh" Marvel, có một siêu anh hùng với đời tư phức tạp nhưng không kém phần thú vị, đôi khi được đem ra so sánh với Batman đó là Moon Knight/Marc Spector, một kẻ giàu nứt đố đổ vách và dùng tiền để chi trả cho những món đồ công nghệ xa xỉ. Điểm gặp gỡ của cả hai nhân vật này đó là họ cùng chí hướng trừ gian diệt bạo. So với "Kỵ sĩ bóng đêm", "Kỵ sĩ ánh trăng" Moon Knight còn trẻ hơn về tuổi đời trên truyện tranh: Người dơi ra đời vào năm 1939, còn Moon Knight ra đời vào năm 1975.

Những thông tin bên lề sớm nhất về dự án phát trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Disney+ là nó sẽ được chỉ đạo bởi nhà làm phim Mohamed Diab, người chuyên khắc họa những vấn đề nóng hổi về con người, đất nước Ai Cập. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , quá trình quay series Moon Knight có thể sẽ dời từ tháng 11 năm nay ở thành phố Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia (Mỹ) sang lâu hơn, theo Radio Times. Do đó, lịch xuất xưởng của dự án vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

"Ông lớn" Disney lựa chọn Oscar Isaac, "tắc kè hoa" trong làng điện ảnh những năm gần đây là một lựa chọn được cân nhắc kỹ. Tạp chí Hollywood Reporter và nhiều báo, tạp chí khác ở Mỹ xác nhận thông tin nam diễn viên đang được nhắm cho vai Moon Knight, còn Radio Times thì cho biết tài tử đang đàm phán để vào vai này.

Xét về phần tài tử 41 tuổi, anh từng hóa thân vào nhiều loại vai khác nhau, diễn tốt các vai chính diện, phản diện cho đến những vai phụ; có thể kể qua một số phim tiêu biểu của ngôi sao sinh năm 1979 này như Drive (2011), Inside Llewyn Davis (2013), Ex Machina (2015), Star Wars: The Force Awakens (2015), X-Men: Apocalypse (2016), Star Wars: The Last Jedi (2017), Annihilation (2018), lồng tiếng trong phim hoạt hình Spider-Man : Into the Spider-Verse (2018) và hiện tại đã hoàn thành vai diễn trong phần đầu của thiên sử thi Dune.