'Ma tốc độ' sắp được hồi sinh trong 'vũ trụ phim' Marvel?

Theo The Direct, thông tin dự án hoàn toàn mới về nhân vật Ma tốc độ đang được Marvel phát triển và lèo lái sao cho nhân vật này có thể gia nhập "vũ trụ điện ảnh" Marvel một lần nữa là đáng tin cậy. Câu chuyện nhân vật hư cấu có sức mạnh không thua kém các siêu anh hùng khác gợi nhớ về câu chuyện bản quyền giữa Sony và Marvel khi Ma tốc độ phải khăn gói về nhà Sony do Marvel làm ăn thua lỗ.

Khi giành lại được bản quyền Ma tốc độ vào năm 2013, Marvel đã phải chứng kiến Sony biến đứa con của hãng thành nhiều phiên bản điện ảnh khác nhau trước đó, tiêu biểu là hai phần phim 2007 và 2011 có tài tử Nicolas Cage đóng chính. Mọi thông tin về tiêu đề chính thức, dàn diễn viên hay thậm chí đạo diễn dự án Ma tốc độ mới nhất vẫn chưa được Marvel xác nhận nhưng dù sao, việc Ma tốc độ sắp gia nhập câu lạc bộ các siêu anh hùng của hãng giai đoạn 2020 - 2022 khiến người hâm mộ mong ngóng.

Vấn đề là các nhà làm phim sẽ đưa Ma tốc độ vào "vũ trụ điện ảnh" Marvel một lần nữa như thế nào là điều mà nhiều khán giả mong có câu trả lời. Khi nhân vật Ma tốc độ "về nhà", Marvel ngay lập tức triệu hồi nhân vật này trong mùa thứ ba của loạt phim truyền hình Agents of Shield (phát sóng từ năm 2013), song nhân vật Ma tốc độ lần này là Robbie Reyes (tài tử Gabriel Luna đóng) chứ không phải Johnathan Blaze (Nicolas Cage đóng trong các bản phim của Sony).

Trang The Direct dẫn nguồn từ cây bút Daniel Richtman, chuyên viết về phim Marvel, cho biết có hai nguồn có thể giúp Ma tốc độ được "hồi sinh". Thứ nhất, dự án điện ảnh Doctor Strange in the multiverse of madness (dự kiến ra mắt ngày 25.3.2022) sẽ mở ra các chiều kích thế giới khác nhau, theo như Screen Rant dự đoán là sẽ "hồi sinh" nhiều siêu anh hùng quá cố của Marvel trong cuộc chiến tàn khốc với Thanos trước đó. Với tiềm năng như vậy, dự án pha chút yếu tố kinh dị này sẽ mở ra cánh cửa để Ma tốc độ bước vào "vũ trụ phim" Marvel. Thứ hai, loạt phim truyền hình WandaVision sắp tới của Disney (dự kiến phát trên Disney+ vào tháng 12 năm nay) sẽ tiếp tục dắt tay khán giả vào những chiều không gian khác nhau nằm trong thế giới hư cấu của Marvel và cũng rất có khả năng vì thế mà Ma tốc độ xuất hiện.